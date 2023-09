“Se non si mette il reggiseno le taglio la gola”, questa è la frase choc del vip italiano che sui social sta rimbalzando come una pallina impazzita. È stata detta durante una live, mentre si parlava di relazioni. Il protagonista della vicenda è Pasquale Sibillo, in arte “Paky“, un tiktoker che vanta al suo attivo ben 700mila follower. Il 19enne durante una diretta ha quindi detto di sentirsi pronto a “tagliare la gola” alla sua ipotetica ragazza qualora lei decidesse di non indossare il reggiseno.

>> “Io e Paolo” Verissimo, Sonia Bruganelli: la confessione choc su Bonolis è una bomba

Secondo Paky Sibillo, la sua donna ideale deve sempre indossare obbligatoriamente il reggiseno, non essere nota sui social, non andare in discoteca senza di lui ed essere sempre “attaccata”, prediligendo una convivenza immediata. “Gelosia o smania di possesso”, si chiedono in molti, commentando il video assurdo. Tutto capita quando durante questa live, in cui si inscenava un vero e proprio appuntamento al buio.





“Se non si mette il reggiseno le taglio la gola”

La giovane con l’abito rosso, i padroni di casa fanno notare che non è vestita in modo “consono” alle preferenze di Paky Sibillo: “Per questo non le ho ancora tagliato la gola”, dice ironicamente il giovane. A commentare la vicenda è anche il vicepremier Matteo Salvini, che ha scritto: “In una diretta, questo personaggio dice che TAGLIEREBBE LA GOLA alla sua ragazza se dovesse andare in giro senza reggiseno, tra le risate generali”.

E ancora Salvini: “Allucinante. Ma come si può anche solo pensare una cosa del genere? Altro che “influencer”, a questo imbecille, che peraltro conta centinaia di migliaia di follower, andrebbero tolti i social per un lungo, lunghissimo periodo”. Poco dopo il giovane ha deciso di scusarsi a modo suo, dicendo: “Ho fatto le live col Testosterone, ma chi mi conosce sa quanto sono dolce”.

Poi dice Paky Sibillo: “Ragazzi, ma vi pare? Cioè, vi pare? Spero che la prossima live che farò con Il testosterone, capirete che nella vita reale sono questo (che sta parlando n.d.r). Mi fidanzerò con una ragazza sconosciuta, ma non dal mondo, che non lavori sui social, che non abbia tanti follower… che sia riservata!”. Tutto ciò non ha di certo placato le polemiche, anzi.

Leggi anche: “Si è sposata!”. Matrimonio da favola per la figlia vip, l’emozione del papà fa sciogliere tutti