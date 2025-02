Dopo settimane di assenza dai riflettori, Mauro Coruzzi ha deciso di rivolgersi ai suoi affezionati sostenitori con un video in cui spiega le ragioni della sua sparizione. Nonostante la visibile stanchezza, l’artista ha voluto mostrarsi sereno, disteso su un lettino d’ospedale ma con la voglia di tranquillizzare tutti.

“Sono ricoverato per controlli, il mio disturbo è apparso poco prima di Sanremo. Ecco perché la mia assenza, dovuta e forzata dagli eventi. Dopo un paio di settimane di controlli, torniamo a casa”. Con queste parole, Platinette ha voluto condividere la notizia delle sue imminenti dimissioni. Il tono positivo traspare nonostante la fatica nel parlare, un chiaro segnale che le difficoltà legate all’ictus subito due anni fa non sono ancora del tutto superate.

Leggi anche: “Corsa in ospedale”. Il cantante italiano ricoverato e costretto a rinviare le date del tour





Platinette ricoverato in ospedale

A corredo del suo messaggio, Mauro Coruzzi ha scelto di citare la cantante Giorgia e il suo brano La cura per me, lasciando intendere il profondo impatto emotivo che questa canzone ha avuto su di lui. È possibile che proprio nei giorni trascorsi in ospedale abbia trovato nelle parole del pezzo sanremese una fonte di conforto e ispirazione.

Resta da vedere se la cantante risponderà a questo sentito omaggio, ma il gesto rimane comunque una testimonianza della potenza della musica nei momenti difficili. A ogni modo, Coruzzi fa sapere che “sto tornando a casa”.

Le parole di Coruzzi hanno portato sollievo ai suoi numerosi sostenitori, che attendevano aggiornamenti sul suo stato di salute. La speranza ora è che il recupero prosegua nel migliore dei modi e che presto possa tornare a condividere il suo talento e la sua energia con il pubblico che da anni lo segue con affetto.