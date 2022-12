“È tornato con la ex”. Scoop clamoroso di fine anno sul vip italiano: con la mamma di sua figlia

Bomba gossip su Riccardo Scamarcio, che sarebbe di nuovo fidanzato. La notizia è stata rivelata da The Pipol Gossip sulla loro pagina Instagram ufficiale, dove sono apparse anche delle foto ritraenti l’attore. Nessuno si aspettava questo cambiamento improvviso nella vita privata dell’uomo, che non sarebbe più single e avrebbe ritrovato il sorriso. Un vero e proprio colpo di scena, che ha mandato in estasi i suoi fan, che stanno già esultando davanti a questa incredibile novità riguardante la sfera intima.

Riccardo Scamarcio è nuovamente fidanzato e lei la conosciamo tutti benissimo. Non è dunque un volto sconosciuto, anzi, è ben noto agli ammiratori dell’attore. Dopo che erano uscite fuori voci diverse sul suo conto, adesso è stato beccato nuovamente in dolce compagnia. In particolare, lui e la partner sono stati paparazzati insieme nella città di Napoli. Andiamo a vedere insieme cosa è stato scritto su Scamarcio e chi è la donna che gli ha rubato di nuovo il suo cuore. Per la gioia di tutti.

Riccardo Scamarcio è di nuovo fidanzato: chi è lei

The Pipol Gossip ha svelato tutto sul conto di Riccardo Scamarcio, che è fidanzato con una donna che è già stata fondamentale nel suo passato. I due sono stati pizzicati nella città partenopea, mentre erano intenti a passeggiare e a fare dello shopping. Le foto sono state scattate da Ipa proprio a ridosso della fine di questo 2022. E dunque il suo 2023 comincerà con grande entusiasmo, visto che potrà festeggiare l’arrivo del nuovo anno con una persona che gli sta facendo battere forte il suo cuore.

Questo l’annuncio su Scamarcio: “Riccardo Scamarcio nuovamente tra le braccia della ex Angharad Wood, dalla quale ha avuto la figlia Emily. La coppia paparazzata a Napoli tra passeggiate e shopping. Archiviata quindi definitivamente la storia con Benedetta Porcaroli, i due attori si erano conosciuti un anno fa durante le riprese della pellicola La Scuola Cattolica. Lui avrebbe deciso quindi di tornare sui suoi passi dalla ex compagna, alla quale era stato legato dal 2020 al 2021 (dopo la fine della storia con Valeria Golino, al fianco di Riccardo dal 2006 al 2018)”.

Angharad Wood è una nota manager, mentre dal 2021 pare abbia avuto una breve relazione anche con l’attrice Benedetta Porcaroli. Con quest’ultima sarebbe dunque finita e sarebbe tornata insieme a colei che gli ha permesso di diventare papà della figlia Emily.