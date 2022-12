“Ci siamo lasciati”. GF Vip, amore finito tra la coppia: la loro storia durava da quattro anni

Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi si sono lasciati. A dare la notizia è stata la diretta interessata sui social. “Raga. BASTA. Non sempre le storie vanno bene. Le vite e il lavoro si incastrano e si va d’accordo per sempre. Stop. Non mi metterò a raccontare il mio privato su Instagram, come feci anni fa, nutrendo del gossip becero che non mi è mai appartenuto né interessato fare. Non stiamo più insieme, ci vogliamo bene e ci rispettiamo, abbiamo il cane insieme”.



“Il resto sono cose private che non ho alcun interesse a raccontare a degli sconosciuti quindi smettete di fare domande a me o a lui perché uscirà mai NIENTE sull’argomento.” Valentina Vignali aveva fatto parlare di sé dentro la casa del GF. La storia con Lorenzo era iniziata nel 2019. Di lei sappiamo tutto. Lui è un affermato fotografo romano, videomaker e direttore della fotografia.





Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi si sono lasciati: resta l’amicizia



I due stavano insieme da quando Valentina aveva chiuso la storia con il giocatore di basket Alessandro Paesano. Durante la permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Lorenzo aveva scritto un bellissimo messaggio d’amore alla fidanzata Valentina Vignali in occasione del suo 28esimo compleanno “Tu non credere, se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai”.



“Pioggia e sole abbaiano e mordono ma lasciano il tempo che trovano e il vero amore può nascondersi, confondersi ma non può perdersi mai. Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai. Buon compleanno Cip”, aveva scritto. Poi le aveva fatto una sorpresa entrando nella casa durante una delle dirette. “Ti amo tanto e mi manchi, non ce la faccio più, esci!”, le aveva detto Lorenzo dopo averla abbracciata e baciata.



L’assenza sospetta di Lorenzo dai social di Valentina avevano in qualche modo lasciato intendere che i due non stessero in realtà più insieme. Per Valentina resterà l’altro grande amore, quello per il pallone a spicchi. Scriveva: “Grazie basket perché mi hai salvato la vita due volte. Grazie vita per avermi reso così: un po’ principessa un po’ testa di c*zzo!”.