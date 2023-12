In queste settimane Veronica Peparini è stata protagonista anche in tv per parlare della sua gravidanza, infatti proprio nelle scorse ore è tornata a rompere il silenzio con Andreas Muller in riferimento a qualche problema riscontrato. Ma adesso ha deciso di farsi notare facendo vedere suo figlio Daniele in una rarissima foto. Per chi non lo sapesse, la coreografa è già mamma di due figli, avendo avuto appunto questo ragazzo e l’altra figlia Olivia.

Sono venuti alla luce dal suo matrimonio con Fabrizio Prolli, poi diventato ex. E ora Veronica Peparini ha approfittato di un’importante ricorrenza per far ammirare suo figlio Daniele, diventato ormai un ragazzo. Lui è nella piena fase adolescenziale, visto che ha appena festeggiato 16 anni. I suoi follower lo hanno osservato con attenzione e ovviamente sono apparsi tantissimi commenti di auguri e complimenti per il festeggiato.

Veronica Peparini, com’è il figlio Daniele: ha appena festeggiato 16 anni

In occasione del compleanno, Veronica Peparini ha mostrato il figlio Daniele e non c’è stato altro, se non apprezzamenti. Parlando della sua dolce attesa, a Verissimo ha fatto sapere: “Siamo andati a fare la visita di controllo e le dottoresse si sono accorte del principio di questo tipo di malattia. La mia fortuna è stata questa, perché spesso invece molte donne si accorgono quando ormai la malattia è in una fase acuta. L’ultima visita è andata bene e siamo positivi”.

Sul suo profilo Instagram ha adesso mostrato il figlio Daniele e gli ha dedicato un post bellissimo: “Auguri a te principe mio, oggi 16! Stai diventando un uomo e sono felice e fiera del ragazzo che sei! Sensibile, intelligente, riservato e sempre presente! Ti Amo ❤️le gemelline avranno un Fratellone super!”. E andiamo a vedere insieme cosa hanno scritto i fan dell’ex insegnante di ballo di Amici sotto il suo messaggio meraviglioso.

I fan hanno commentato: “Buon compleanno, auguroni”, “16 meravigliosi anni, che ometto meraviglioso. Buon compleanno Dani”, “Auguroni vivissimi, che bella dedica che gli hai fatto”, “Tantissimi auguri di buon compleanno”.