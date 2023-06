Samantha De Grenet, la brutta scoperta. Un’altra vip del mondo dello spettacolo vittima di furto in casa. Samantha De Grenet non riusciva a credere di essere privata di quegli oggetti dal grande valore affettivo. Pur di riaverli indietro si dice pronta a pagare un riscatto. L’accaduto è stato dunque denunciato pubblicamente dalla diretta interessata. Tutto è avvenuto presso la sua abitazione romana. I ladri stavano agendo indisturbati fino a quando hanno sentito Samantha fare ritorno…a quel punto sono scappati, portando con sè parte del bottino.

Samantha De Grenet subisce un furto in casa, la denuncia pubblica. Non poteva immaginare di ‘beccare’ i ladri al suo rientro, eppure è accaduto davvero. Alcuni oggetti dal valore affettivo purtroppo sono andati via insieme ai ladri che non appena avvertito il pericolo di essere scoperti dalla padrona di casa, se la sono data a gambe. La showgirl e attrice è residente insieme al marito Luca Barbato ai Parioli, quartiere rinomato di Roma.

Leggi anche: “Il corpo che cambia…”. Samantha De Grenet e il tumore, quelle parole e poi le lacrime





Samantha De Grenet subisce un furto in casa, la denuncia pubblica: “Sono pronta a pagare il riscatto…”

Samantha si dice disposta a pagare un riscatto pur di rientrare in possesso degli oggetti: “Sono pronta a pagare un riscatto, mi sono stati portati via oggetti che hanno un valore affettivo enorme”. Un momento dunque delicato per l’ex gieffina che ne continua a parlare così: “Non si aspettavano che tornassi, forse pensavano che dovessi passare il fine settimana fuori città. Ma quando ti entrano in casa è una violenza vera e propria. Entrano nel tuo rifugio. Ma poi penso che poteva andare anche peggio, che a casa poteva esserci mio figlio e capitare qualcosa di brutto”.

Ovviamente i fan della De Grenet hanno provato a manifestare il loro affetto, chiedendo quante più notizie e dettagli sull’accaduto. Ovviamente dopo la denuncia non resta che attendere tutti gli aggiornamenti sul caso, sperando che la De Grenet possa tornare a riavere quanto prima i suoi tesori.”Penso pure che poteva andare peggio, che poteva esserci mio figlio a casa, che poteva accaderci qualcosa di brutto e allora mi sento sollevata”, ha raccontato ancora la De Grener nel corso dell’intervista rilasciata a Il Messaggero.

E non sarebbe la prima volta per lei. Infatti in precedenza Samantha ha subito altri due furti, uno a Roma mentre un altro presso la sua abitazione a Milano. Adesso il caso è passato nelle mani degli agenti di polizia, che come prima cosa visioneranno dettagliatamente le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, nella speranza di poter intercettare ladri e refurtiva.