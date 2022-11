Rosario Fiorello insieme alla figlia Angelica, le foto. Tempo di relax e sorrisi tra padre e figlia, nonostante il comico e showman siciliano appaia sempre molto esuberante, risulta riservato sul piano personale. Per questo motivo, vederlo in compagnia della figlia diviene per i fan un momento più unico che raro.

Rosario Fiorello insieme alla figlia Angelica, le foto rare e tenere sono state rese note dal settimanale Chi per la gioia dei fan. Gli scatti immortalano lo showman siciliano intento ad accompagnare la figlia Angelica al maneggio. Oggi Angelica ha 16 anni e la sua passione per i cavalli è sempre stata supportata da papà Fiorello che ha ben pensato di regalargliene persino uno, da amare e accudire.

Rosario Fiorello insieme alla figlia Angelica: le rare foto

E Fiorello non può che rivelarsi un padre presente, lo dimostrano anche le foto che ritraggono la figlia Angelica al maneggio mentre coccola il suo destriero, regalo di papà appunto, mentre lui continua a seguirla durante la lezione, approfittando anche del tempo di relax. (Olivia, classe 1993, figlia di Rosario Fiorello e Susanna. La passeggiata è sotto gli occhi dei fotografi: come è diventata).

Si rilassa su una sdraio e sorride alla figlia Angelica felice in sella al suo cavallo, per poi riprendere strada insieme verso casa a fine lezione, a bordo di una Vespa 150. Frutto dell’amore tra Rosario Fiorello e Susanna Biondo, Angelica ha anche una sorellastra, Olivia Testa, figlia nata da un precedente matrimonio di Susanna che Fiorello stesso ha sempre amato come una “prima figlia”.

“Si può dire che in un periodo di gente che si separa, in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d’esempio siamo contenti”, sono state le parole di Rosario Fiorello sulla sua storia d’amore con Susanna e su una serenità di coppia sempre più consolidata nel corso degli splendidi 27 anni trascorsi insieme. E a proposito del tempo trascorso in compagnia delle figlie: “Uno dei momenti più felici della mia vita? Quest’estate, quando ero in scooter soli io e lei, poi siamo andati a fare un bagno, guardandoci negli occhi. Se ci penso mi commuovo. Avete un dialogo con un’adolescente è sempre difficile”.