Messaggio di grande dolore quello postato nelle scorse ore dalla cantante Romina Power, che ha deciso di affidare le sue parole al suo profilo Instagram. Non ha potuto assolutamente accettare a cuor leggero una morte incredibile, che ha scosso le coscienze di milioni di persone. Un lutto per l’Italia davvero straziante, che dunque non ha lasciato indifferente l’ex moglie di Albano Carrisi. L’artista si è dunque sfogata sul social network, pubblicando anche un’immagine eloquente della vittima.

Sullo stesso argomento si è commossa non poco nella serata del 10 giugno anche la conduttrice Barbara Palombelli, che verso la fine della trasmissione ‘Stasera Italia’ non ha potuto fare altro che rivolgersi alla famiglia della persona deceduta per esprimere la sua vicinanza, per quanto possa servire in un momento simile. Tanti hanno voluto dire la loro su una vicenda inaccettabile e anche Romina Power ha preferito non rimanere in silenzio e ha fornito la sua opinione in merito a questo caso.

Romina Power è stata colpita profondamente dalla morte della 18enne Camilla Canepa, deceduta alcuni giorni dopo essere stata sottoposta ad una dose di vaccino AstraZeneca per combattere il coronavirus. Nelle scorse ore la studentessa si è spenta per sempre e c’è anche stato un grandissimo gesto di generosità da parte dei suoi genitori, che hanno acconsentito alla donazione degli organi, che ha permesso di salvare cinque vite. La cantante americana ha espresso dunque il suo parere.





Romina Power ha pubblicato l’immagine di Camilla Canepa e ha scritto nella didascalia: “Prego per Camilla e che nessuno debba morire a quell’età con quel sorriso sulle labbra. Un sorriso che prometteva una vita significativa e felice. Mi stringo ai suoi genitori e parenti”. Oltre 4.800 le persone che hanno cliccato sul tasto mi piace e che hanno quindi condiviso le sue affermazioni. Alcuni suoi follower hanno inserito delle mani giunte in segno di preghiera per una vita spezzata così troppo presto.

Barbara Palombelli aveva invece commentato durante ‘Stasera Italia’: “Faccio le mie condoglianze ai genitori di Camilla Canepa, bisogna stare vicini ai genitori e agli amici. Domani ne parleranno tutti, forse poteva essere una morte che si poteva evitare. Dura essere qui”. La conduttrice ha dovuto fermarsi qualche istante per provare a contenere il suo pianto. Un momento estremamente doloroso, che ha commosso anche i telespettatori.