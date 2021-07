“Ha mollato tutto”. Romina Power, fatti clamorosi arrivano dalla famiglia Carrisi

Situazione incandescente intorno a Romina Power. A tal punto che l’artista americana è stata costretta a prendere una decisione drastica sul suo futuro. Si era parlato già nei giorni scorsi di situazioni poco piacevoli, ma nessuno si sarebbe aspettato che ci fosse questo epilogo. Soltanto pochi giorni fa era stata ospite da Serena Bortone e aveva raccontato con entusiasmo dell’affitto di un trullo in Puglia e più precisamente a Ceglie Messapica, un comune che si trova in provincia di Brindisi. Ma ora è esploso il putiferio.

A sganciare una vera e propria bomba è stato il settimanale ‘Nuovo’, il quale ha riferito un aneddoto incredibile. Non ci sono conferme ufficiali da parte della diretta interessata, ma le fonti sarebbero più che attendibili e dietro una scelta netta e inaspettata operata dall’ex di Albano Carrisi ci sarebbe una motivazione ben precisa. Ancora una volta per il cantante originario di Cellino San Marco ci sarà da gestire una vicenda negativa, che potrebbe davvero esplodere pesantemente da un momento all’altro.

Romina Power, dopo aver valutato attentamente la situazione, ha deciso di andare via dalla tenuta di Al Bano. L’ha lasciata ufficialmente e difficilmente ritornerà sui suoi passi. Il settimanale ‘Nuovo’ ha riportato che il clima era diventato ormai pesante e quindi non c’erano più le condizioni per proseguire quella vita. Ovviamente il problema sarebbe nato dai rapporti sempre più deteriorati con Loredana Lecciso. Le due donne della vita del musicista non riescono proprio a trovare una tregua.





Questa fonte interpellata da ‘Nuovo’ ha detto che tra Romina Power e Loredana Lecciso i problemi sarebbero aumentati e quindi la statunitense ha preferito andare via. Il settimanale ha scritto: “L’informatrice racconta di un clima pesante, con Loredana Lecciso e Romina Power nervose. Quindi la soluzione più logica era quella di un allontanamento volontario di Romina. Doveva trovarsi uno spazio tutto per sé, in modo da non sentirsi di troppo”. Quindi, si è sentita esclusa, ha preso le valigie ed è andata altrove.

Stando a quanto ha riportato il magazine ‘Novella 2000’, la soubrette leccese non avrebbe gradito le recenti dichiarazioni di Romina Power. “Io e Al Bano sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui. Poi certo fuori sono cambiate molte cose, ma sul palco no. Forse è per questo che il pubblico ci vuole così bene. Spero di non finire la vita sola da un punto sentimentale”, aveva detto l’americana.