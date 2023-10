Romina Power choc sui social nelle ultime ore, dove ha ipotizzato la morte di tutte le persone per qualcosa che ci nasconderebbero. Lei ha pubblicato un’immagine eloquente su un problema che non le fa dormire sonni tranquilli. Ma il web si è diviso letteralmente a metà: c’è chi ha supportato la tesi della cantante e chi invece ne ha preso completamente le distanze, utilizzando anche termini ironici per punzecchiare la donna.

Ma lei ci crede invece fermamente e ha voluto denunciare tutto pubblicamente. Romina Power ha fornito una dichiarazione choc puntando l’attenzione su un avvenimento, proveniente dall’alto. Ha alzato lo sguardo, si è armata sicuramente del suo cellulare e ha scattato una foto per accusare coloro che compiono simili gesti. Andiamo a vedere insieme perché si è arrabbiata così tanto e perché teme che un giorno ci sarà la scomparsa di molta gente.

Romina Power, dichiarazione choc: “Un giorno ci ritroveremo stecchiti”

Una vera e propria protesta ufficiale da parte di Romina Power, che ha usato delle parole choc per criticare duramente ciò che qualcuno provocherebbe nel cielo. Lei ha mostrato delle scie presenti nel cielo e ha commentato: “E questo sarebbe il volo di un normale aereo di linea????“. Ma poco dopo si è lasciata andare a un’altra affermazione ancora più forte, che ha fatto riferimento appunto alla possibilità che potremmo anche perdere la vita.

L’ex moglie di Albano Carrisi ha aggiunto: “Un giorno ci ritroveremo stecchiti come insetti con il ddt“. Quindi, per Romina si tratterebbe delle presunte scie chimiche che provocherebbero problemi alle persone. Chi va d’accordo con l’artista ha esclamato: “È una vergogna, se lo fai notare ti prendono per pazza”, “Purtroppo si guardano soltanto gli interessi di pochi e poi a parole vogliono salvare il mondo, ma nei fatti non cambia mai nulla”.

Il sito Today ha anche citato commenti di natura opposta: “Il pilota avrà bevuto un po’… Comunque non mi pare la scia di un normale aereo di linea”, “Sarà stato un aereo che aspettava per atterrare… ma voi non lo avete mai preso un aereo?! Le scie ci sono perché si crea la condensa quando fa freddo ad alta quota rispetto a sotto”. Secondo i complottisti, le scie chimiche esisterebbero e si pensa che, come riferisce Wikipedia, “siano intenzionalmente aggiunti degli agenti chimici o biologici”.