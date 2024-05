“Rischia l’affidamento dei figli”. Fedez, terribile notizia. Succede tutto a seguito della presunta rissa ai danni di Cristiano Iovino, il personal trainer romano. In questi giorni non si parla d’altro in effetti. E sembra che questa faccenda, che ha portato il rapper ad essere indagato dalla Procura di Milano con l’accusa di rissa, lesioni e percosse, non si finita qui. Andiamo co ordine e cerchiamo di capire prima cosa è successo, anche se l’abbiamo già raccontato.

Sembra che dopo un alterco verbale in discoteca, il The Club di Milano, tra l’ex di Chiara Ferragni e appunto Iovino, si sia scatenata una vera e aporia spedizione punitiva ai danni di quest’ultimo. Non in discoteca, ma a bocce ferme, sotto casa del personal trainer. Qui, racconta appunto Cristiano Iovino, che un van si è fermato e un gruppo di 9 persone circa lo ha assaltato procurandogli dei danni fisici. Poche ore dopo, Fedez si è subito giustificato dicendo di essere completamente al di fuori dalla faccenda e che non ha mai partecipato a nessuna spedizione punitiva: “Nessun massacro a Cristiano Iovino, ma comunque io non c’ero”.





“Rischia l’affidamento dei figli”. Fedez, terribile notizia

Fedez lo ha fatto sapere mentre era ospite al Salone del Libro di Torino. Ma attenzione, perché alcuni legali, esperti di diritto di famiglia, fanno sapere che con una separazione in corso, il rischio della posizione in funzione dei figli, è reale. “Se effettivamente indagato e il procedimento penale non si concludesse con un’archiviazione rapida, l’affidamento dei figli potrebbe essere a rischio”, da sapere l’avvocato Antonio Scarnera, intervistato da Leggo.

“Il giudice per l’affidamento esclusivo della prole valuta come presupposti la violazione dei doveri o l’abuso dei poteri concernenti la potestà da parte dell’altro genitore, nonché che quest’ultimo tenga una condotta pregiudizievole nei confronti della prole, qualsivoglia circostanza che renderebbe l’affidamento condiviso pregiudizievole per il figlio”, dice Antonio Scarnera.

“Inoltre, l’affidamento condiviso potrebbe essere escluso dal giudice nel caso in cui il genitore abbia contrasti con il figlio, abbia una condizione di vita anomala e lontana dalla morale comune”, spiega l’avvocato Scarnera. “Sull’affidamento la prassi è quella che uno dei genitori chiede l’affidamento esclusivo ma il giudice può disporlo anche d’ufficio nei casi in cui ritenga che uno dei due genitori non sia, a parere del giudicante, in grado di crescere adeguatamente la prole”, conclude.

