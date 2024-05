Non è sicuramente un periodo felice per Fedez, vista la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Ma adesso arriva per lui una tegola ancora peggiore. Il rapper come sanno tutti ha avviato le pratiche per la separazione. La crisi matrimoniale si sta rivelando un calvario per la coppia vip più famosa d’Italia. L’attenzione sui fatti che riguardano i Ferragnez in questo momento è ancora più alta del solito.

Intervisto a Belve nelle scorse settimane, Fedez è scoppiato improvvisamente a piangere quando la presentatrice Francesca Fagnani gli ha fatto domande dirette su Chiara e i loro due figli: Leone e Vittoria. Il cantante però nel frattempo ha ripreso anche una vista sociale da single, soprattutto di notte. Nelle ultime settimane i paparazzi lo hanno beccato più volte in giro con amici e amiche, tra locali e a bordo di super bolidi.

Fedez, si mette male: “Era presente mentre picchiavano Iovino”

Una di queste uscite adesso è all’attenzione della cronaca. Fedez rischia di trovarsi coinvolto indirettamente in un caso giudiziario spinoso. Almeno secondo secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Il giornale titola infatti che il cantante sarebbe stato presente con una ragazza bionda e alcuni ultrà del Milan’ la notte del pestaggio a Cristiano Iovino. Si tratta del personal trainer che ha confessato di aver avuto una relazione con Ilary Blasi quando ancora era sposata con Francesco Totti.

La notizia del pestaggio di Iovino da parte di persone non ancora identificate ha suscitato molto scalpore. I fatti sarebbero avvenuti in strada la notte tra il 21 e il 22 aprile. In realtà il nome di Fedez era stato già accostato a questa storia. Prima dell’aggressione infatti Iovino era rimasto coinvolto in una rissa in un locale di Milano, a quanto pare proprio con un gruppo di amici di Fedez che stava trascorrendo lì la serata.

Sulla base di alcune testimonianze e le riprese delle telecamere, il Corriere scrive che Fedez sarebbe stato presente anche nel logo dove Iovino è stato picchiato e proprio mentre il personal trainer veniva massacrato di botte. Con Fedez anche una misteriosa ragazza bionda e alcuni ultrà del Milan.

Il pubblico ministero ha aperto un fascicolo per rissa aggravata e lesioni. I carabinieri, nel primo intervento la notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile, hanno acquisito i filmati delle telecamere di via Traiano e si lavora per identificare tutti . Il Corriere della Sera riporta che secondo quanto fatto sapere dallo staff del cantante, Fedez non risulta indagato.