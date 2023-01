La bomba gossip è stata sganciata dal settimanale Chi: Leonardo Maria Del Vecchio ha già una nuova fidanzata. Ed è di una bellezza inestimabile, come è stato possibile osservare dalle foto diffuse dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. Vi avevamo parlato di lui poco tempo fa, infatti si era recentemente unito in matrimonio con l’ormai ex moglie Anna Castellini Baldissera. Ma le loro nozze sono durate pochissimo, infatti dopo 6 mesi si è già giunti all’addio definitivo nel mese di dicembre 2022.

E lui non ha perso tempo, almeno secondo quanto è stato scoperto. Dunque, Leonardo Maria Del Vecchio si è gettato tra le braccia della sua nuova fidanzata, che è di qualche anno più piccola di lui. Davvero molto sexy la dolce metà del ricco erede di Luxottica, che sembra aver ritrovato la felicità al fianco di una ragazza meravigliosa. Non a caso c’è chi, come Fanpage, l’ha già soprannominata la ‘divinità bionda’. E non potrebbe essere altrimenti, avendo dei lineamenti decisamente perfetti.

Leonardo Maria Del Vecchio ha una nuova fidanzata

Il 27enne Leonardo Maria Del Vecchio è stato beccato con quella che è diventata la sua nuova fidanzata nella città di Milano, precisamente in via Montenapoleone. In molti hanno comunque notato la somiglianza di questa ragazza con l’ex coniuge di uno dei successori di Luxottica. Come sottolineato da Chi, la nuova coppia ha degustato un tè all’interno di una pasticceria prima di una bella e rilassante passeggiata insieme. Lei ha perso la testa per la nostra nazione e a quanto pare anche per Leonardo.

Chi è dunque la nuova ragazza che ha fatto tornare a battere il cuore di Leonardo Maria Del Vecchio? La bellissima fidanzata si chiama Giselle Adora Brune ed è americana. Originaria dello stato della California, lavora come modella e ha 22 anni. A proposito del matrimonio naufragato con la Baldissera, sembra che lui abbia pagato quasi 40 milioni per ottenere il divorzio. O almeno questo è stato svelato in anteprima da Dagospia, ma mancano inevitabilmente le conferme ufficiali dei due diretti interessati.

Molto importante era anche la famiglia dell’ex moglie Anna Castellini Baldissera, che ha origini nobili. Il papà è un grande immobiliarista milanese, mentre la madre è la figlia del numero uno della Coin. Ma ora Leonardo Maria Del Vecchio ha completamente voltato pagina con Giselle Adora Brune.