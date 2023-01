“Nuova ‘giovane’ fidanzata”. Gossip clamoroso: a 92 anni il ricco vip ha ritrovato l’amore

Clamorosa notizia di gossip su uno degli uomini più ricchi del mondo. Rupert Murdoch ha infatti una nuova fidanzata, nonostante sia arrivato alla veneranda età di 92 anni. Non ha però messo da parte il suo cuore e adesso lo ha donato ad una donna, che è più giovane di lui di ben 25 anni. Sono stati beccati insieme nel corso di una meravigliosa vacanza alle Barbados. Infatti, dalla foto diffusa online si possono vedere i due in costume da bagno. Lei in bikini e occhiali da sole, lui a petto nudo che viene aiutato dalla partner.

Una vera e propria bomba gossip su Rupert Murdoch, la cui nuova fidanzata ha già un nome e cognome ed è anche lei abbastanza conosciuta. E pensare che appena 6 mesi fa lui aveva proceduto col divorzio dalla quarta moglie. Ma non ci ha messo moltissimo a dimenticarla, visto che secondo gli ultimi rumor emersi dalla stampa questa nuova relazione non sarebbe cominciata da pochi giorni. Andiamo a vedere insieme che tipo di dettagli ha sono stati rivelati in anteprima dal sito The Independent.

Leggi anche: “Sono tornati insieme”. Bomba gossip: i due volti Mediaset sono di nuovo una coppia





Rupert Murdoch ha una nuova fidanzata: chi è

Innanzitutto, soffermandosi su Rupert Murdoch e la nuova fidanzata, sono state rese pubbliche alcune dichiarazioni di persone molto vicine ai due partner. Questo quanto detto sul 92enne e la sua donna: “Si sono conosciuti a novembre e sono molto felici. Lei è stata anche presentata tra gli affari di famiglia, infatti ha partecipato ad una cena di Natale a Mayfair nella casa di lui”. E ci sono retroscena anche sul rapporto che lui ha con l’ex coniuge Jerry Hall, che sarebbe tutt’altro che pacifico e tranquillo.

Nel 2022 c’è stato l’addio all’ex moglie e tuttora ci sarebbero grossi problemi con lei. In particolare, sembra che i figli di Rupert Murdoch abbiano convinto il padre a mollare la donna. Ma lui ha subito voltato pagina gettandosi tra le braccia di Ann-Lesley Smit. Secondo quanto scritto dal sito Fanpage, lei che ha dunque 25 anni in meno di Rupert, è nota per essere una cantante di musica country. La donna è stata unita in matrimonio con il musicista Chester Smith, deceduto nel 2005 quando aveva 78 anni.

91 yo billionaire and stud-muffin Rupert Murdoch spotted with new g/f Ann-Lesley Smith.



But what does he see in her? 🫤 pic.twitter.com/j8HlYFR65e — El Christo (@ElRaynerista) January 16, 2023

Rupert Murdoch, classe 1931 e nato a Melbourne (Australia), è un imprenditore, editore e produttore tv naturalizzato americano. Lui è il fondatore della News Corp e attualmente occupa la posizione numero 76 degli uomini più ricchi del pianeta. Con la prima moglie ha avuto la figlia Prudence, con la seconda i tre figli Elisabeth, Lachlan e James e con la terza le figlie Grace e Chloe.