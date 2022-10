Ora è uscita definitivamente allo scoperto e ha confermato di avere una relazione sentimentale. Parliamo di Regina Baresi, che ha presentato la sua nuova fidanzata. Lei ha un cognome davvero importante ed è non solo figlia vip, ma anche nipote d’arte. Bellissima la foto di coppia postata dalla ragazza, che anche lei ha seguito le orme della sua famiglia prima di ritirarsi. Ma ora ha deciso di concentrare molti suoi sforzi sugli aspetti più prettamente sentimentali e la sua felicità è ai massimi livelli.

La notizia, rilanciata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini e dalla pagina Instagram The Pipol Gossip, è diventata virale. Regina Baresi ha una nuova fidanzata, decisamente molto bella proprio come lei. Nella didascalia a corredo dell’immagine che ufficializza la love story, la giovane ha semplicemente scritto: “Souvenirs. Abbronzatura, sorrisi e allenamento”. E si è anche scoperta l’identità della sua dolce metà, famosa nel suo stesso ambito professionale. Una coppia da fare invidia.

Regina Baresi, nuova fidanzata: è la calciatrice Julie Debever

Questo quanto scritto su Regina Baresi, che ha una nuova fidanzata, da The Pipol Gossip: “Regina Baresi, ex capitano dell’Inter femminile, trova l’amore con Julie. L’ex capitano dell’Inter femminile Regina Baresi, figlia del mitico Beppe e nipote di Franco, ha trovato l’amore. Il suo cuore batte per la calciatrice francese Julie con cui sognerebbe in coppia la partecipazione a Pechino Express”. Quindi, ben presto potremmo anche vederle in televisione, protagoniste di questo importante programma tv.

Classe 1991, Regina Baresi ha giocato con l’Inter Milano dal 2009 al 2018, diventando capitano. Dal 2018 al 2021 ha poi giocato con l’Inter, nata dopo l’acquisizione del titolo sportivo dell’Inter Milano. A 29 anni ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo nella stagione agonistica 2020-2021. Inoltre, ha anche lavorato come opinionista a La moviola è uguale per tutti di Mediaset Premium, Quelli che il calcio, La Domenica Sportiva ed è stata anche commentatrice del Mondiale femminile di calcio del 2019.

La fidanzata è Julie Debever, originaria della Francia, classe 1988. Lei è una calciatrice e gioca come difensore nella squadra Fleury nonché che nella nazionale transalpina. Ha giocato in passato con le maglie dell’Inter, del Guingamp, del Saint-Etienne, dell’FCF Juvisy e nelle fila dell’Hénin-Beaumont. 3 le presenze con la nazionale femminile francese.