“Con quello famoso”. Alessandra Amoroso, amore a cinque stelle: sono loro la coppia dell’anno

Alessandra Amoroso, il cuore torna a battere? Nelle ultime ore i fan impazziscono dalla curiosità di sapere se la cantante ha nuovamente spalancato le sue braccia all’amore. Rumor parlano di un nuovo fidanzato nella vita di Alessandra Amoroso, e tenetevi forte, pare siano accumunati dalla stessa passione per la musica.

Alessandra Amoroso e Aiello “stanno insieme”? Una domanda che fa presto il giro del web tra i fan che non aspettano altro di andare incontro a una conferma. “Ale è una matta, ci vogliamo bene”, queste le parole che Aiello avrebbe proferito a proposito. Ma si trattava pure sempre di diversi anni fa, ovvero del 2020 ai microfoni di Radio Zeta.





Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme? Il gossip impazzisce

Un indizio importante però non è mai passato inosservato. Infatti pare che i due colleghi di musica abbiano proseguito a condividee successi e amicizia. E a distanza di tempo, i sospetti che tra Alessandra Amoroso e Aiello possa esserci del tenero hanno ripreso a sollevarsi e tra alcuni fan anche a ‘risolversi’. (Alessandra Amoroso, basta un video per scatenare il delirio).

Foto su foto di loro ai rispettivi concerti e persino un selfie scattato in auto fino ad arrivare alla dedica e un presunto invito a cena. “In attesa del tuo tiramisù e di una cena assieme, buon ascolto meridionale. A”, “Quando vuoi tu, stupendo” la replica della Amoroso. Ma non solo. Pare che Alessandra Amoroso e Aiello abbiano anche girato il video del brano musicale “Il cielo di Roma”.

Aiello e Alessandra amoroso hanno del genere da novembre 2020 (data di questa intervista) e noi lo scopriamo solo ora, CHE TEMPISMO pic.twitter.com/NrjhmzEHpa — Giusymc98 🇮🇹🤍🖤CL16 🏎 (@giusymc98) September 17, 2022

Così proprio su Twitter un utente dice la sua: “Ma in che senso non sapevate di Aiello e Ale? È una cosa che si sa da non so quanti mesi, lui era pure a San Siro, compariva nelle sue storie l’estate, circolava pure un nome per la ship“. Il gossip si fa sempre più interessante.

