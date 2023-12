Leone, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, è entrato in campo nel pre partita tra Milan e Frosinone con la maglia giallazzurra del Frosinone poco prima della partita di domenica 3 dicembre. Il piccolo, noto ormai sui social grazie ai genitori, è entrato in campo poco prima del fischio d’inizio insieme al calciatore del Milan Theo Hernandez. Sia Fedez che Chiara Ferragni hanno condiviso sui loro account social le immagini del figlio Leone in campo.

A commento degli scatti che immortalano il bambino durante la vestizione, e poi l’arrivo in campo insieme al calciatore del Milan, il rapper ha scritto: “Lello in campo a San Siro e la Vitto presa male”. Anche l’account social della Serie A ha riproposto le foto di Leone: “Un accompagnatore speciale per Theo”, si legge sul tweet. Quella definizione “Speciale” per il bimbo, ha fatto storcere il naso a qualcno, solo perché figlio di una coppia ricca e famosa.

Così sui social si è scatenata una polemica che sta animando gli utenti. Alcuni dei quali, però, hanno esagerato e per questo motivo Fedez ha deciso di intervenire. “Nel momento in cui toccate i miei figli, avete un problema”, ha detto Fedez rispondendo ai post vergognosi, con insulti e minacce, pubblicati dopo l’apparizione di suo figlio Leone a San Siro.

“Sono perfettamente cosciente che c’è questo giro di tifosi su Twitter che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas, ad augurarmi la morte. Vabbè, continuate pure a farlo perché non me ne frega un ca**o, onestamente… Ma nel momento in cui toccate i miei figli allora lì avete un problema ragazzi e avete un problema bello grande. Però ve ne accorgerete, non vi preoccupate, poi vi posterò nome e cognome di questa persona e di tutti gli altri che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio, va bene?”, ha detto Fedez.

Ma la cattiveria non ha confini! Sempre su Twitter vomitate odio! Twitter dovrebbe bloccare certi tweet prima che vengano pubblicati! #fedez #milan #leone https://t.co/B14rYzowuZ — Alessandra VB (@AlessandraVV_) December 3, 2023

Domani mattina alla polizia postale, poi ti presento il mio avvocato.

E se hai il coraggio mettici la faccia da subito coniglio. https://t.co/GoueAbUZqq — Fedez (@Fedez) December 3, 2023

Ha appena eliminato il post il cuor di leone. — Giovanna Bianchi (@GiovannaBianch3) December 3, 2023

Il riferimento è in particolare ad un post che mostra il calciatore Theo Hernandez insieme a Leone e la domanda “avete solo un proiettile, a chi sparate?”. Un post orribile, che ovviamente ha fatto indignare anche moltissimi utenti twitter. L’account che ha scritto il post è stato cancellato. “Ha abbandonato la nave il co***”, scrive un utente. E ancora chi supporta il rapper: “Bravo, purtroppo qua su Twitter la gente pensa possa dire qualsiasi cosa, è giusto che inizino a pagare”, “Gli devi portare via pure le mutante a sto deficiente”.