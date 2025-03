Belen Rodriguez e la rivelazione sul figlio Santiago. Come tutti sanno la showgirl di origini argentine ha avuto una lunga storia con Stefano De Martino. Recentemente i due ci avevano riprovato, ma alla fine è arrivata la rottura definitiva. Dal loro amore è nato Santiago, che oggi ha quasi 12 anni, li compirà il prossimo 9 aprile.

Belen e Stefano continuano ad avere rapporti esclusivamente come genitori di Santiago e più volte si è pensato ad un ritorno di fiamma, sempre smentito da entrambi. Per due personalità sotto i riflettori come loro è stato impossibile tenere il figlio lontano da gossip e paparazzi. Ma recentemente le cose sono cambiate. La stessa conduttrice ha spiegato cosa è accaduto.

Belen spiega perché Santiago non compare più sui suoi profili social

Recentemente Belen Rodriguez è tornata in tv sul Nove con i Panpers nello show “Only Fun”. Nel corso di un’intervista a Repubblica la 40enne ha rivelato: “Mio figlio mi ha chiesto di non postarlo più”. Ecco, dunque, il motivo per cui Santiago non compare più nelle storie e nei post della showgirl.

Sugli hater, poi, chiarisce: “Cerco di non farmi ferire. Se sei in una fase complicata, se sei più fragile, vivi gli attacchi come un’offesa. Sono stata senza pelle, mi sentivo sotto scacco. Poi ho dovuto cambiare numero di telefono per uno stalker”. Lo ha denunciato, ma non si può fare molto altro, purtroppo.

Sul rapporto coi social aggiunge: “Adesso c’è il libero arbitrio sui social, e invece ci vorrebbe più controllo. Gli adolescenti come si difendono? Mio figlio mi ha chiesto di non postarlo più. Poi, un giorno, ha cambiato idea: ‘Se mi piace una foto la metti e vediamo i messaggi?’. Scrollavo i commenti davanti a lui, con la paura che venissero fuori gli insulti. Invece tutto bene, per fortuna”.

Infine sulla sua situazione sentimentale: “Sono sola da un po’. Alla fine della fiera hanno avuto paura di me e del personaggio. Oggi vorrei incontrare un uomo più serio, più grande, che non entri in competizione. Basta con i meccanismi tossici che non portano a niente di buono. Non condividerei più la mia vita con chi non ha la sensibilità emotiva, ed è incapace di comprendere che soffro anche io”.

