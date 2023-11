Il Natale a casa di Chiara Ferragni e Fedez è arrivato ormai già da qualche giorno e l’influencer non nasconde la sua gioia e soddisfazione per gli addobbi realizzati nella nuova casa. La coppia e i due figli, Leone e Vittoria, non si sono ancora trasferiti nel nuovo e super lussuoso appartamento di Milano ma non hanno perso tempo e hanno subito hanno pensato alle decorazioni di Natale.

Anche se manca più di un mese al Natale, ogni anno Chiara Ferragni stupisce con l’albero e le decorazioni ormai famosi per la sua ricchezza e originalità. Lo scorso anno la Ferragni aveva scelto un albero molto particolare grazie alle luci che cambiavano colore ottenendo effetti di luce e colori sempre diversi attraverso una app dal telefono. Si passava dal colore classico oro al multicolor.

Chiara Ferragni, quanto costa l’albero di Natale e perché lo ha fatto a novembre

Quest’anno l’albero di Chiara Ferragni è molto diverso ed è decisamente più classico rispetto a quelli fatti negli ultimi anni. L‘albero di Natale dei Ferragnez ricalca lo stile classico con i toni del rosso, verde, oro e bianco. Alla base ci sono tantissimi pacchi regalo, una serie di orsetti vestiti a festa, i bellissimi schiaccianoci e un cavallino a dondolo. “Ancora non ci siamo trasferiti ma abbiamo già il nostro albero di Natale dei sogni nella nuova casa 😍 Grazie amica mia @vincenzodascanio per crearci e fornirci sempre le tue idee magiche”, ha scritto a corredo del post.

In una storia Chiara Ferragni ha anche spiegato perché ha deciso, come gli altri anni, di fare l’albero a novembre e non l’8 dicembre come dice la tradizione. L’imprenditrice digitale si rifà ad uno studio scientifico: “Steve McKeown, psicologo e fondatore della McKeown Clinic, sostiene che addobbare la casa in anticipo aiuti a tornare un po’ bambini e sia tipico di chi è in grado di vivere meglio le proprie emozioni.Tanto che si può affermare che chi fa l’albero di Natale in anticipo sia una persona più felice della media”.

Ma quanto ha speso Chiara Ferragni per il suo albero di Natale? Quest’anno l’influencer si è rivolta al famoso florist Vincenzo D’Ascanio e secondo quanto riporta Leggo il prezzo dell’albero dovrebbe superare i tremila euro, la somma spesa dalla Ferragni nel 2020 quando l’albero fu fatto sempre dallo stesso D’Ascanio. Ovviamente non sono mancate le critiche sui social: “Ma la gioia di fare un albero con i tuoi bambini no? Anziché farglielo trovare già fatto”, è uno dei commenti a cui tantissimi utenti hanno messo like.