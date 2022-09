“Lasciati, è finita”. Appena 3 anni di matrimonio ed è addio: la coppia vip è scoppiata

Brutta notizia per i fan dell’amato attore, che si è separato dalla moglie. Parliamo di Paul Wesley, che ha terminato il suo matrimonio con Ines de Ramon. Una rottura che era nell’aria, ma che non aveva mai trovato conferme ufficiali. Nemmeno stavolta i diretti interessati hanno voluto dire nulla in merito, ma a parlare è stata una fonte molto vicina alla coppia, che ha confermato l’addio tra i due. Tra l’altro, la scelta era già stata fatta diverso tempo fa, ma solo adesso hanno voluto far circolare questa novità privata.

Dunque, per Paul Wesley il suo matrimonio con Ines de Ramon è giunto al capolinea definitivamente. Non ci sono ripensamenti da parte dei due, che quindi hanno deciso di proseguire separati la loro vita. Entrambi sono di una bellezza incredibile e non avranno certamente difficoltà a ritrovare l’amore. Ma sta di fatto che i fan sono rimasti molto male, visto che credevano moltissimo in queste nozze. Ma la favola non ha avuto un lieto fine e sono ormai da considerare ex marito e moglie. Lui comunque aveva già lanciato un indizio.

Paul Wesley, il matrimonio con Ines de Ramon è finito

La relazione di Paul Wesley era stata ufficializzata praticamente nel 2018 dopo che era stato beccato con la sua dolce metà negli Stati Uniti, a New York, poi l’anno successivo era avvenuto il matrimonio con Ines de Ramon. A parlare delle loro nozze per la prima volta era stata l’attrice Nina Dobrev, amica di Paul, in un podcast. Ma ora è arrivata la notizia peggiore con la separazione, annunciata da un loro portavoce al sito People. L’attore era già stato visto senza anello ad agosto e ora il dato è finalmente tratto. Loro comunque pare vivessero da mesi già come separati.

Queste le parole del portavoce di Paul Wesley e Ines de Ramon: “La decisione di separarsi è reciproca ed è avvenuta cinque mesi fa. In questo momento chiedono privacy”. Ines non è famosa nel mondo dello spettacolo, infatti lavora come istruttrice di fitness e allenatrice di salute. Lei è proprietaria di una palestra e qui i clienti seguono assiduamente i suoi preziosi consigli per tenersi in forma. Lui invece è un attore molto affermato, che è conosciuto soprattutto per un suo ruolo di rilievo in una serie.

Paul Wesley, classe 1982, è originario degli Stati Uniti ed è noto per essere stato Stefan Salvatore nella serie tv The Vampire Diaries. In precedenza, nel 2011, si era unito in matrimonio con l’attrice Torrey DeVitto. Il divorzio era avvenuto 9 anni fa. Poi aveva avuto anche una relazione con la collega Phoebe Tonkin, conosciuta a The Vampire Diaries.