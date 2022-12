Paolo Bonolis, la prima foto con il nipotino Sebastiano. In casa Bonolis la festa è doppia. Il noto conduttore italiano è volato insieme a Sonia Bruganelli e il resto della famiglia a New York per raggiungere il figlio Stefano la moglie Candide e anche il nipotino, nato lo scorso ottobre. Le foto sono tenerissime e il nonno Paolo sempre più sorridente.

Paolo Bonolis insieme al nipotino Sebastiano, la foto conquista il cuore dei fan. “Nonno – Zio – Zia – Sebastiano”, recita la didascalia a corredo delle foto che mostrano nonno Paolo. Sulle sue ginocchia il piccolo Sebastian, ultimo arrivato in famiglia per la gioia di tutti. Il conduttore ha deciso di trascorrere così le feste natalizie con al suo fianco anche Sonia Bruganelli e i tre figli: Davide, Adele e l’altra figlia Silvia, 19enne.

Paolo Bonolis insieme al nipotino Sebastiano: la foto fa ‘strage’ di cuori

Natale speciale e gioia bis per tutti. Il piccolo Sebastiano è il frutto dell’amore tra il figlio del conduttore, Stefano Bonolis e sua moglie Candice Hansen. Un ritratto di famiglia che i fan non possono che omaggiare con cuore e complimenti. E dopo la foto con nonno Paolo, il piccolo vola anche tra le braccia di Davide e di Adele. (“Nemmeno un caffè insieme”. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, viene tutto fuori:i dettagli).

E della grande gioia di diventare nuovamente nonno, Paolo Bonolis ne aveva parlato anche in tv: “Sarà un maschietto, Sebastian”, , aveva anticipato il conduttore intervistato nello studio televisivo di Verissimo e ancora: “Se faranno una femmina la chiameranno Belle e ci daranno i diritti per i cartoni animati”. Paolo Bonolis aveva poi aggiunto commosso.

“Sono contento, loro sono felicissimi, è una cosa bella. Sento la gioia più come felicità paterna che in qualità di nonno”. Dunque abbracciare i suoi cari e sorridere insieme a loro con Sebastian tra le sue braccia non poteva che essere il regalo di Natale più bello di sempre.