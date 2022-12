Davide Bonolis presenta la sua fidanzata. Grandi novità in casa Bonolis, il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli, il 18enne Davide, si è da poco fidanzato. In uno scatto sui social ha presentato la sua dolce metà a cui ha dedicato parole molto romantiche. Davide Bonolis è nato il 7 giugno 2004 e nei giorni scorsi ha passato un po’ di tempo con la sua fidanzata per poi tornare a Roma e fare un salto al GF Vip a lavoro dalla mamma. Poi insieme sono partiti per New York dove li aspetta il figlio maggiore Stefano, da poco diventato papà.

Nei mesi scorsi si è molto parlato di Davide Bonolis dal punto di vista professionale. Il giovane, infatti, è un calciatore e dopo essere cresciuto nelle giovanili della Roma e un passaggio alla Sampdoria, ha firmato un contratto con la Triestina. Si tratta del suo primo contratto da professionista. Solitamente Davide preferisce mantenere un profilo basso, d’altronde i riflettori sono spesso accesi sui suoi genitori. Recentemente il 18enne si è trasferito a Trieste e proprio qui ha trovato l’amore.

Davide Bonolis si è fidanzato: chi è la ragazza

Davide Bonolis si è ambientato in gran fretta a Trieste. Proprio qui ha infatti conosciuto la sua attuale fidanzata. Lei si chiama Alice Zordan, è giovanissima ed è originaria di Lugano. Dopo aver trascorso alcuni giorni insieme Davide e Alice si sono dovuti separare perché la famiglia Bonolis è volata negli States da Stefano che è diventato papà.

Proprio adesso che i due sono lontani Davide Bonolis ha voluto dedicare un post alla fidanzata Alice pubblicando una foto in cui sono insieme in bagno. Il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è innamorato e il cuoricino rosso che accompagna la foto lo dimostra. Sentimento corrisposto, e infatti Alice commenta con un eloquente “Sei tutto”.

Stranamente né Paolo né tantomeno Sonia hanno commentato il post del figlio. Forse i due famosi genitori preferiscono non alimentare più di tanto il clamore sulla giovane coppia. Clamore comunque che sarà inevitabile, non solo per la fama dei genitori di lui, ma anche perché pure Alice è già parecchio seguita sui social. Il suo profilo Instagram conta infatti 10mila follower nonostante i pochi post pubblicati, appena 8.

