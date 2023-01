Il dramma di Paola Caruso e del figlio. Torniamo a parlare della bonas che in questo periodo sta passando un periodo davvero terribile. Come qualcuno ricorderà, il piccolo Michele non sta bene. È lei stessa a raccontarlo tramite alcune condivisioni sui social. La donna aveva fatto sapere di essere finita in una clinica dopo un crollo psico-fisico causato dalla condizione del figlio. Ma cosa è successo al piccolo Michelino? Ancora non si sa con certezza cosa gli sia capitato. Paola ha solo confessato che si tratta di qualcosa di grave.

Problemi di salute tuttavia non meglio specificati. Ora però, finalmente, una piccola gioia per mamma e figlio ed è la stessa Caruso a raccontarlo a tutti: “Finalmente a casa con il mio amore. Ho bisogno di tanto riposo, grazie a tutti per le chiamate e i messaggi di sostegno. Ci rimetteremo presto, siamo uno la forza dell’altro”, ha scritto. E ancora: “Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa – aveva scritto due giorni fa – il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande”.

Leggi anche: Paola Caruso, cos’ha davvero il figlio: cosa si scopre sulla rete





Il dramma di Paola Caruso e del figlio

E ancora: “Ho cercato di esser forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita e ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”. Nei giorni scorso poi, dalle Instagram Stories di Amedeo Venza, esperto di gossip, si è venuti a conoscenza di alcuni dettagli sulle condizioni del bambino.

Un utente, che dichiara di conoscere Paola Caruso, scrive: “Ti dico che il piccolino non ha nessuna malattia fortunatamente, però ha un problema serio. Paola ha bisogno dei suoi tempi”. In questo caso si aggiunge poco rispetto a quanto si sapeva, ma da quello che si legge pare che il bimbo non abbia una malattia.

Dopo mesi di silenzio sui social Paola Caruso aveva spiegato così il motivo della sua assenza: “Siamo rientrati in Italia d’urgenza, faremo terapie. Ha un grosso problema di salute. È una disgrazia quella capitata a Michele, è un mese che facciamo accertamenti e terapie. Faremo molta terapia, per tanto tempo”. Si spera solo che per Paola e Michele le cose si sistemino il prima possibile.

Leggi anche: “Momento durissimo”. Dramma senza fine per la vip italiana, ricoverata in ospedale