Paola Caruso sta combattendo una battaglia importantissima e molto difficile con il figlio Michele, nato dalla relazione con l’ex fidanzato Francesco Caserta. Il bambino ha 3 anni e le sue condizioni di salute sono peggiorate all’improvviso: lui e sua madre erano in vacanza in Egitto quando la situazione è precipitata e hanno dovuto fare rientro a casa. Da quel momento la vita di Paola Caruso è cambiata e si dedica giorno e notte al suo bambino.

“Non sto pubblicando sui miei social per una ragione molto importante. Eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza”, ha detto l’ex Bonas di Avanti un altro poco prima di Natale per poi aggiungere: “Una disgrazia è successa a Michele. Ormai da un mese facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. Per me e mio figlio è un periodo molto delicato, per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso. Sono successe delle cose gravissime”.

Paola Caruso, come sta il figlio Michelino, segnalazione ad Amedeo Venza

La situazione del bambino è molto delicata e Paola Caruso sta cercando di proteggerlo. E nelle ultime ore ha pubblicato una storia sui social in cui si mostra in ospedale con l’ago nel braccio: “Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa. Il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di essere forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita e ancora continua. Sono umana e stavolta sono crollata”. In questo caso non ci sono riferimenti alle condizioni di salute di Michelino.

Tuttavia dalle Instagram Stories di Amedeo Venza, esperto di gossip, si viene a sapere qualcosa in più grazie alla segnalazione che è pervenuta al blogger in direct. Un utente, che dichiara di conoscere Paola Caruso, scrive: “Ti dico che il piccolino non ha nessuna malattia fortunatamente, però ha un problema serio. Paola ha bisogno dei suoi tempi”. In questo caso si aggiunge poco rispetto a quanto si sapeva, ma da quello che si legge pare che il bimbo non abbia una malattia.

Dopo mesi di silenzio sui social Paola Caruso aveva spiegato così il motivo della sua assenza: “Siamo rientrati in Italia d’urgenza, faremo terapie. Ha un grosso problema di salute. È una disgrazia quella capitata a Michele, è un mese che facciamo accertamenti e terapie. Faremo molta terapia, per tanto tempo”.