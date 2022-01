Paola Barale si è dichiarata da tempo single, ma nelle ultime settimane si è parlato nuovamente di lei alla luce del suo matrimonio avuto con l’opinionista di ‘Uomini e Donne’, Gianni Sperti. Adesso si è ritornati a discutere della sua vita privata ed ecco che è spuntata fuori la notizia che non ti aspetti. Nonostante stia sempre cercando di mantenere il massimo del riserbo, la conduttrice televisiva potrebbe ben presto fidanzarsi ufficialmente, almeno stando alle ultime indiscrezioni.

Parlando proprio di Gianni Sperti, lui ha attaccato pesantemente Paola Barale nei giorni scorsi: “L’amicizia, come l’amore, richiede quasi altrettanta arte di una figura di danza ben riuscita. Ci vuole molto slancio e molto controllo, molti scambi di parole e moltissimi silenzi. Soprattutto molto rispetto”. I due sono stati sposati dal 1998 al 2002. Mistero sul motivo della fine della loro relazione. All’epoca dell’addio non mancarono i pettegolezzi, soprattutto in merito all’orientamento sessuale dell’uomo.

Stavolta a sganciare la bomba sul lato più intimo di Paola Barale è stato il settimanale ‘Oggi’ e più nello specifico il giornalista Alberto Dandolo. Quest’ultimo ha appreso in anteprima qualcosa rimasto finora celato, ma adesso che la notizia è diventata di dominio pubblico non è da escludere che la diretta interessata possa uscire allo scoperto. Al momento ha preferito tacere, ma tutto può cambiare da un momento all’altro. Vediamo comunque cosa ha affermato Dandolo nella sua news di gossip.





Questo l’annuncio di Alberto Dandolo dalle pagine di ‘Oggi’ su Paola Barale: “Nonostante si dichiari single, si dice che Paola Barale abbia un giovane e talentuoso corteggiatore che potrebbe farla presto capitolare”. Ha quindi fatto intuire che la donna potrebbe cedere alla sua corte, forse perché anche lei interessata parecchio a questa persona. Non è stato fatto il suo nome e cognome, che resta ancora un mistero, ma in tanti sperano che tra qualche giorno il quadro della situazione sarà più chiaro.

Paola Barale, classe 1967, recentemente è stata concorrente di ‘Name That Tune – Indovina la canzone’ su Tv8, mentre nel 2017 era stata guest star de ‘L’Isola dei Famosi 12’. A teatro è stata protagonista nel 2019 e 2020 con ‘Se devi dire una bugia dilla grossa’ e nel 2021 con ‘Slot’ di Luca De Bei. In carriera ha vinto un Telegatto nel 1999, infatti era stata il personaggio femminile dell’anno.