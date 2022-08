Pamela Prati, un messaggio colmo di emozione. La nota showgirl italiana, icona del mondo dello spettacolo e della televisione, ha vissuto un immenso dolore. Una grave perdita quella del nipote Alessio, che ha chiuso per sempre i suoi occhi il 16 giugno. Pamela Prati lo ha ricordato così nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo.

Pamela Prati, il ricordo del nipote Alessio: “Il vuoto che ho dentro è lacerante”

Pamela Prati nel corso della stessa intervista aggiunge:”Ma devo riuscire a farlo per mia sorella. È un modo per dividere il suo dolore con me, lei non può sopportarlo tutto da sola”. E il pensiero va anche alla sorella, madre di Alessio: “A parlare di loro mi si spezza ancora la voce”. (Pamela Prati, la voce sul GF Vip: “O così o non entra”).

Solo adesso, a distanza di due mesi, Pamela Prati è riuscita a esternare ciò che prova. Un grave lutto difficile da superare: “Il vuoto che ho nel cuore è lacerante, ma cerco di trovare la forza per andare avanti”.

In ultimo, Pamela Prati chiosa così il suo racconto: “Certe perdite non si superano, ma con il tempo si impara a conviverci. Si va avanti per dare il proprio amore a chi è rimasto”. Un messaggio di dolore in seguito al grave lutto, ma anche di solidarietà verso chi ha affrontato una simile perdita.

