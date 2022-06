Ornella Muti presenta il quarto nipotino. Grande gioia e sorrisi a casa dell’attrice che è diventata di nuovo nonna. Gioia condivisa ovviamente con il figlio 34enne Andrea Fachinetti e la sua compagna Carol. La protagonista di tanti film di successo indossa un paio di occhiali scuri e ha il dito avvolto dalla manina del piccolo di cui rivela anche il nome. Il suo quarto nipote si chiama Edoardo.

La diva del cinema italiano Ornella Muti spiega anche perché non ci sono foto del piccolo: “Ecco il quarto nipotino: Edoardo. Si vede solo la sua manina avvolta al dito della nonna. I neonati sono sacri e vanno protetti dai social”. Dunque festeggiamenti social in controtendenza rispetto a quanto siamo abituati a vedere, ma i follower apprezzano lo stesso con tantissimi mi piace e commenti di congratulazioni.

Ornella Muti: età, altezza, peso, nome vero, i due mariti e i tre figli





Ornella Muti, la famiglia si allarga: ecco Edoardo

Per Andrea Fachinetti si tratta del primo figlio, una felicità immensa dunque. Se vorranno saranno proprio i genitori eventualmente a mostrare la foto del piccolo Edoardo. Come dicevamo per Ornella Muti questo è il quarto nipotino. La figlia maggiore Naike Rivelli ha un figlio, Akash, nato nel 1996. La seconda Carolina Fachinetti, nata dal matrimonio con Federico Fachinetti, ha due figli, Alessandro e Giulia. Il compagno Andrea Longhi è invece morto prematuramente nel febbraio del 2020 a causa di un cancro al cervello.

La prima ad annunciare la nascita di Edordo è stata Naike che non vedeva l’ora di abbracciarlo e sui social aveva scritto: “Zia per la terza volta! Però questa volta è mio fratello Andrea e Carol a farci questo dono immenso”. In un’altra foto Ornella Muti è con il figlio neo papà Andrea. Entrambi sono sorridenti e guardano il piccolo Edoardo nel passeggino.

Anche in questo caso il volto del piccolo è accuratamente fuori dall’inquadratura. A scattare entrambe le foto è Naike, evidentemente la nonna è tutta rivolta a quel piccolo essere che ha allargato la famiglia. Famiglia alla quale Ornella Muti tiene moltissimo, come rivelò in un’intervista al Corsera: “Faccio Vita di campagna e non è che ricevo, non lo facevo neanche a Roma, la mia vita è tutta per i miei tre figli, Naike, Carolina, Andrea, i tre nipoti (oggi quattro, ndr), la famiglia e gli amici più cari. Io e Naike facciamo al massimo feste di yoga”,

“Non l’ha notato nessuno”. Sanremo: Ornella Muti, il segreto nascosto nei tacchi delle scarpe