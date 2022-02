Ornella Muti, famosa per film come “Innamorato Pazzo” e “Il bisbetico domato”, che l’hanno vista recitare accanto ad Adriano Celentano e lavorare con maestri del nostro cinema, è stata scelta da Amadeus come conduttrice del 72esimo Festival di Sanremo insieme ad altre quattro donne del mondo dello spettacolo italiano.

Una carriera ricca di successi accanto ai più grandi del Cinema. Da Mario Monicelli a Dino Risi, da Marco Ferreri a Carlo Verdone, e ancora Ettore Scola, John Landis, Woody Allen, Paolo Virzì e Francesco Nuti, hanno contribuito a fare di Ornella una vera diva, ancora oggi sogno proibito di milioni di italiani.



Ornella Muti: età, altezza, peso, marito e figli

Dopo anni trascorsi davanti alla telecamera e nel caos della grande città, ha deciso di lasciare la città per vivere in mezzo ai boschi del Piemonte, precisamente a Lerma. Qui lei e la figlia Naike si dilettano con lo yoga e nel 2021 hanno annunciato la nascita di un’associazione che ha l’obiettivo di fornire supporto ai malati e dare il via ad iniziative di “Green economy”. Dalla loro abitazione hanno lanciato l’Hemp Club, rendendo manifesta una nuova linea di prodotti realizzati con la cannabis.





“Faccio Vita di campagna e non è che ricevo, non lo facevo neanche a Roma, la mia vita è tutta per i miei tre figli, Naike, Carolina, Andrea, i tre nipoti, la famiglia e gli amici più cari. Io e Naike facciamo al massimo feste di yoga”, ha detto l’attrice in un’intervista concessa qualche tempo fa al Corriere della sera.

Ornella Muti, all’anagrafe Francesca Romana Rivelli, è nata a Roma il 9 marzo 1955. È alta 167 centimetri per un peso di 55 chili circa. Nel 1974 ha dato alla luce la figlia Naike senza mai rivelare l’identità del padre. Poi il primo matrimonio, dal 1975 al 1981, con Alessio Orano e, nel 1988, con Federico Fachinetti dal quale ha avuto i figli Andrea e Carolina.