Sanremo 2022, il ‘segreto’ nascosto dentro le scarpe di Ornella Muti. Una scelta decisamente mirata per l’abbigliamento pensato per la co-conduttrice della prima serata di Sanremo 2022. Eleganza e grandi firme, ma il dettaglio che colpisce sono proprio le scarpe. Una diva, in tutti i sensi, non poteva che essere ammirata da cima a fondo.

Colpo di scena sul palcoscenico del Festival della musica italiana. Per il grande esordio della co-conduttrice d’eccellenza al fianco di Amadeus, Ornella Muti che ha decisamente attirato l’attenzione di molti. Due abiti firmati dal designer di origine campana, Francesco Scognamiglio che proprio all’ANSA aveva anticipato qualcosa.

“Per la signora Ornella Muti ho preparato due abiti che confermano il messaggio di sostenibilità della mia moda”, ovvero “il primo è un peplo nero, ispirato a Pompei, la mia città natale, realizzato in seta naturale, con bustier in jersey montato su neoprene, ricamato con jais e spacco laterale molto profondo. Il secondo è un ferrau in tulle color carne, ricamato in 3D con cristalli Swarovski”. Impossibile non fare cadere gli occhi anche sulla stravaganza delle scarpe caratterizzate da una silhouette a punta.





Per la regina della serata, la scelta non poteva che puntare dritto all’originalità. Infatti le scarpe recano un vero e proprio ‘segreto’. Si tratta di un paio di décolleté firmati da Roger Vivier dalla scollatura a punta sul piede, che in realtà è un cuore.

Le I Love Vivier infatti celano un cuore rosso al loro interno. Le scarpe sono state disegnate dal creativo Gherardo Felloni che ha dunque ‘nascosto’ il suo messaggio di amore rivolto a tutte le donne. Il cuore è visibile solo a chi le indossa, ma dall’esterno, guardandole dall’alto vantano un’originale forma “a punta”. Ornella Muti ha incantato tutti con il modello storico in duo colori, rosa per la conferenza stampa e in nero per la serata di inizio, sotto i migliori auspici.