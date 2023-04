“Non ce la faccio più”. Oriana Marzoli, lamentela choc per l’ex vippona. Il motivo è allucinante

Avrebbe voluto tanto trionfare al GF Vip 7 e ci è andata vicinissima. Ma alla fine Oriana Marzoli ha dovuto accontentarsi del secondo posto dietro a Nikita Pelizon, vincitrice nonostante fosse rimasta l’ultima dei Persiani, e davanti ad Alberto De Pisis giunto terzo. Per la vulcanica modella venezuelana, tuttavia, c’è anche un altro ‘premio’, ovvero la prosecuzione della relazione con Daniele Dal Moro.

I due hanno dato vita ad una delle storie più tormentate della storia del Grande Fratello Vip, tanto che ad un certo punto, dopo alti e bassi, baci e momenti di grande tensione, è dovuto intervenire anche lo psicologo. Evidentemente Daniele stava per ‘scoppiare’ dentro la Casa e si temeva potesse succedere qualcosa di grave. Il modello e influencer è stato squalificato per i suoi comportamenti sopra le righe, ma una volta uscita Oriana ha potuto riabbracciarlo. I due sono affiatatissimi, ma una disavventura ha turbato Oriana.

Oriana Marzoli esasperata: il motivo

Nelle ultime ore Oriana Marzoli ha avuto una disavventura. Pare infatti che le valigie coi suoi vestiti siano rimasti nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Negli ultimi giorni, non a caso, la modella si è mostrata sempre con lo stesso outfit: occhiali da sole, top corto e giubotto nero. Ora si capisce il motivo. Per una così attenta al dresscode non deve essere stato facile…

Oriana Marzoli non fa fatica ad ammettere: “Dopo tre settimane finalmente riavrò i miei vestiti e non mi vedrete più con le stesse cose. Cavolo non vedo l’ora. Metto sempre le stesse cose, ora mi arrivano i vestiti che ho lasciato in Casa, almeno mi cambio. Tre settimane senza niente, recupero questi vestiti che avevo proprio dentro la Casa. Sono molto felice. Qualcosa mi metterò di nuovo”.

Nelle story, comunque, possiamo vedere come Oriana Marzoli abbia nel frattempo fatto shopping in compagnia di Giaele De Donà. Le due hanno stretto una bella amicizia nel corso del reality e ancora oggi sono molto legate. Poco dopo compare anche lui, Daniele Dal Moro: i due sembrano inseparabili. Anche se Oriana deve vedere la sua manager per questioni di lavoro la sua dolce metà è sempre lì accanto a lei: ah l’amore…

