È ufficiale: Matilde Brandi si sposa! La showgirl ha annunciato che lei e il compagno Francesco Tafanelli pronunceranno il fatidico “sì” il 26 gennaio 2026 a Roma. “Ci dovevamo sposare il 10 novembre, ma abbiamo cambiato data scegliendo il giorno del compleanno di Francesco”, ha confidato a Monica Setta, durante la puntata di Storie di donne al bivio week end, in onda sabato 19 aprile su Rai 2.

Se sul fronte sentimentale tutto sembra procedere a gonfie vele, non si può dire lo stesso delle amicizie. Tra petali di rosa e fedi nuziali, infatti, spunta anche qualche spina: la vita social di Matilde appare movimentata quanto quella privata. L’ex ballerina ha infatti smesso di seguire su Instagram Samantha De Grenet, un tempo sua grande amica. Il motivo? Una certa Angela Melillo.

Leggi anche: “Guardate che sorpresa, è enorme”. Orietta Berti, il regalo di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin





Primo matrimonio per Matilde Brandi, le rivelazioni su Angela Melillo

Per Matilde, sarà il primo matrimonio: “Non mi sono mai sposata, nemmeno con il padre delle mie gemelle”, ha spiegato, riferendosi all’ex compagno Marco Costantini, padre di Aurora e Sofia, nate nel 2006. La data scelta per le nozze, il 26 gennaio, coincide con il compleanno di Francesco.

Nel frattempo, Matilde ha riaperto vecchie ferite parlando della fine del suo storico legame con Angela Melillo: “Ci siamo allontanate per terze persone che ci affiancavano sul lavoro. È come se fosse manipolata, non riconosco più la vecchia Angela affettuosa e solidale”. Le due, legate da una lunga amicizia, stanno attraversando un momento di forte tensione. Durante un’intervista, Matilde ha accennato a un allontanamento, attribuendolo a qualcosa che Angela avrebbe detto prima dell’inizio della trasmissione Ne vedremo delle belle. Secondo lei, una vera amica non si comporterebbe in quel modo, parlando di una mancanza di rispetto, pur escludendo motivi legati a uomini, ballo o abiti.

Angela, dal canto suo, ha preferito un approccio più riservato. Ospite a La Volta Buona, ha dichiarato di voler risolvere la questione lontano dai riflettori, respingendo le voci secondo cui le due non si parlerebbero più. Ha suggerito che il gelo tra loro potrebbe dipendere dalla sua collaborazione con una persona poco gradita a Matilde, e ha criticato chi alimenta i gossip. Caterina Balivo, anche se ha mantenuto un atteggiamento neutrale, ha lasciato intendere che Matilde potrebbe essersi sentita ferita da qualcuno vicino ad Angela. Quest’ultima ha però difeso la propria libertà professionale, sottolineando che l’amicizia si coltiva lontano dalle telecamere.

Oltre tutto nella querelle è finita anche Samantha De Grenet. Storica alleata di Matilde, pare abbia mantenuto rapporti amichevoli anche con la Melillo. Risultato? Matilde ha smesso di seguirla su Instagram. Samantha, fedele al suo stile graffiante, ha subito reagito con un video ironico: “Quando una che credevi amica ti toglie il segui da Instagram perché sei più amica di un’altra… vero Angela Melillo?”. Insomma, tra fiori d’arancio e scintille social, il triangolo Brandi-Melillo-De Grenet accende il web.

“Levati ca…”. Ne Vedremo delle Belle, cosa è successo tra Matilde Brandi e il ballerino