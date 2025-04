Durante la finalissima dello show “Ne vedremo delle belle”, non sono mancati i colpi di scena e i momenti che hanno fatto discutere. Protagonista involontaria di uno di questi episodi è stata Matilde Brandi, che nel bel mezzo di una coreografia si è resa protagonista di un inaspettato incidente di percorso. La showgirl, impegnata in un’esibizione sulle note del celebre brano “What A Feeling”, si è infatti scontrata con uno dei ballerini, finendo rovinosamente addosso a lui.

Il disguido è avvenuto durante una delle prove più attese della serata, la prova musical, che ha visto Matilde Brandi esibirsi con grande energia. Mentre si lasciava andare alla coreografia, come previsto dallo spettacolo, ha tentato un movimento a terra ma si è ritrovata improvvisamente ostacolata dalla presenza del ballerino. In preda al momento, ha gridato un sonoro “Levati, ca…”, che ha spiazzato il pubblico e gli altri concorrenti.

Leggi anche: “Oddio, ma cosa fa?”. The Couple, choc a tavola: Antonino sconvolto. E anche chi guarda la diretta





“Levati ca…”. Ne Vedremo delle Belle, cosa è successo tra Matilde Brandi e il ballerino

Nonostante l’imprevisto, Matilde ha continuato con professionalità la sua performance, salvo poi scusarsi pubblicamente a fine esibizione. Visibilmente imbarazzata, ha chiesto se fosse possibile tagliare quel momento dalla messa in onda. La risposta di Carlo Conti non si è fatta attendere: “Non sarebbe giusto nei confronti del ballerino”, ha commentato il conduttore con fermezza. A smorzare la tensione ci ha pensato Christian De Sica, che con una battuta ha strappato un sorriso al pubblico e ai protagonisti in studio.

Ma l’episodio sul palco è stato solo la punta dell’iceberg di una serata in cui Matilde Brandi ha fatto parlare di sé anche per alcune dichiarazioni forti rivolte alla giuria e alle altre concorrenti. Durante un filmato trasmesso in diretta, infatti, la showgirl si è lasciata andare a un duro sfogo, accusando i giudici di scarsa imparzialità e raccontando di non essere riuscita a dormire dopo la puntata precedente a causa dei voti ricevuti. “La classifica rispecchia proprio la verità. Anche la giuria non è proprio onesta. Mi hanno tolto la musica su un pezzo difficilissimo. Perché punirmi così tanto? Sono stata male tutta la notte a causa dei voti”, ha dichiarato, senza mezzi termini.

Nonostante le polemiche e lo scontro sul palco, Matilde Brandi è riuscita comunque a prendersi la sua rivincita vincendo la prova musical della serata. Una vittoria che, seppur macchiata dal piccolo incidente, ha confermato il suo talento e la sua determinazione. La finalissima di “Ne vedremo delle belle” ha offerto uno spettacolo ricco di emozioni, colpi di scena e verità non dette, portando ancora una volta l’attenzione sulla fragilità e sulla passione con cui i concorrenti affrontano il palcoscenico.