In vista della Pasqua, Orietta Berti ha ricevuto un dono davvero speciale che ha deciso di condividere con tutti i suoi fan attraverso i social. La celebre cantante emiliana, volto molto amato del panorama musicale e televisivo italiano, ha voluto ringraziare pubblicamente Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin per la sorpresa ricevuta, mostrando tutta la sua gratitudine in un video diffuso su Instagram. Un enorme uovo di cioccolato, avvolto in una carta arancione brillante e impreziosito da un fiocco decorativo con il logo di Mediaset, è arrivato a casa sua come simbolo di affetto e augurio per la Santa Pasqua.

Orietta, con il suo solito entusiasmo e sorriso, ha mostrato il regalo davanti alla telecamera e ha rivolto un pensiero affettuoso all’amministratore delegato di Mediaset e alla conduttrice di Verissimo, che non si sono dimenticati di lei in questa occasione di festa. Ha raccontato che le sue nipotine non vedono l’ora di aprire il gigantesco uovo domenica, e ha colto l’occasione anche per inviare i suoi personali auguri di Pasqua a tutti i suoi follower.

Orietta Berti, il super regalo di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Nel messaggio pubblicato sul suo profilo, la cantante ha scritto: “…. La Pasqua sta arrivando. Grazie di cuore al caro Pier Silvio Berlusconi e alla cara Silvia Toffanin per questo enorme uovo di Pasqua. È una sorpresa bellissima e le mie nipotine sono già impazienti. Non vedono l’ora che sia domenica per aprirlo. Grazie davvero sempre per l’affetto. a Pier Silvio, a Silvia e a tutta la famiglia di Mediaset. Un abbraccio e Buona Pasqua a tutti. Orietta”. Le parole hanno rapidamente generato una valanga di commenti da parte degli utenti, che si sono uniti agli auguri e hanno lodato il gesto gentile e caloroso della coppia.

Non è la prima volta che Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin dimostrano la loro vicinanza e attenzione nei confronti delle persone che collaborano con loro o che fanno parte del mondo Mediaset. Il figlio dell’ex presidente del Consiglio è noto per queste dimostrazioni affettuose: si pensi, ad esempio, alle mimose distribuite a tutte le dipendenti dell’azienda in occasione dell’8 marzo, o ai regali natalizi personalizzati che arrivano puntualmente ogni anno.

Un comportamento che richiama l’impronta lasciata dal padre, Silvio Berlusconi, che nel corso della sua lunga carriera politica e imprenditoriale ha sempre riservato un’attenzione particolare alle relazioni personali, costruendo rapporti basati su stima e fiducia. Orietta Berti, da parte sua, ha voluto sottolineare quanto si senta parte di questa grande famiglia, mostrando ancora una volta la sua riconoscenza verso un gesto che va oltre il semplice regalo materiale e diventa simbolo di una sincera amicizia e di un legame duraturo.