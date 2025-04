Ore di grande apprensione tra i fan per una figura amatissima della televisione italiana, che ha condiviso sui social un momento particolarmente delicato. Il video pubblicato mostra la conduttrice sdraiata su un letto d’ospedale, con il volto visibilmente provato e gli occhi appena aperti. A circondarla le attrezzature mediche di rito: un monitor per il controllo del ritmo cardiaco, fili, tubi e il silenzio ovattato tipico delle stanze post-operatorie. Nonostante l’evidente stanchezza, la protagonista del filmato ha voluto rassicurare tutti con un breve messaggio scritto: “È andato tutto bene. Grazie”.

La persona che ha ripreso quelle immagini sembrerebbe essere qualcuno a lei molto vicino, che ha scelto di documentare quel momento senza invadere la sua privacy, ma mostrando la realtà di un momento difficile. Non si conoscono al momento le ragioni dell’intervento chirurgico, né sono stati forniti dettagli sul tipo di operazione. Quello che è certo è che si è trattato di un intervento non banale, come si intuisce anche dalla lentezza con cui la conduttrice si muove e dall’assenza totale di parole nel video. L’anestesia, probabilmente ancora in fase di smaltimento, lascia sul volto i segni della fatica.

Paura per Jo Squillo, operata: le immagini dopo l’intervento



Jo Squillo, 62 anni, artista poliedrica e volto storico della musica e della televisione. Negli anni ’80 è diventata una vera e propria icona, imponendosi con uno stile originale e una personalità inconfondibile. Negli anni ha saputo reinventarsi più volte, rimanendo sempre presente nel cuore del pubblico. È proprio il suo pubblico a farle sentire, ora, il calore più forte: i messaggi di affetto e di incoraggiamento si moltiplicano sotto il post, lasciando trasparire una sincera preoccupazione ma anche tanta speranza per una pronta ripresa.

Tra i commenti si leggono parole piene di affetto da parte di colleghi e amici. Natasha Stefanenko ha lasciato una serie di cuori, mentre Carla Gozzi ha scritto: “Un forte abbraccio cara! Rimettiti al più presto! Ti aspettiamo con la tua consueta energia”. Un’ondata di sostegno che dimostra quanto la figura di Jo Squillo sia ancora oggi amata trasversalmente da più generazioni, non solo per la sua carriera ma anche per il suo impegno sociale e il carattere solare che ha sempre mostrato in pubblico.

Per ora, il mistero sulle condizioni di salute di Jo Squillo rimane. Nessuna informazione ufficiale è stata diffusa riguardo alla natura dell’operazione, ma le parole condivise nel post bastano a riportare un po’ di serenità tra i suoi sostenitori. Il cammino verso il recupero sembra già cominciato, e la speranza è che presto Jo Squillo possa tornare con la grinta che da sempre la contraddistingue.