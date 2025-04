Un vero e proprio colpo di scena si sta per verificare in maniera ufficiale. Ma l’anticipazione c’è già stata e i fan stanno rimanendo a bocca aperta. La cantante italiana si sarebbe infatti separata dal marito dopo ben 9 anni di matrimonio e 11 di relazione. Una rottura improvvisa, che proprio nessuno si aspettava.

E il modo in cui ha voglia di annunciare questa notizia sarà alquanto particolare. Infatti, la cantante italiana avrebbe deciso di partecipare ad una trasmissione televisiva e qui, davanti a tutto lo studio, dovrebbe dire che si è ormai separata dal marito. E certamente fornirebbe maggiori dettagli su questa fine delle nozze.

La cantante italiana si separa dal marito dopo 9 anni di matrimonio

A riportare la notizia nella tarda serata di mercoledì 16 aprile è stata Deianira Marzano. Infatti, una sua follower le ha scritto che questa cantante italiana dovrebbe recarsi nello studio di Verissimo e proprio davanti a Silvia Toffanin dovrebbe comunicarle la separazione dal coniuge.

Questa la notizia che ha fatto più che rumore: “Deia, Annalisa Minetti sarà a Verissimo per annunciare la separazione dal marito“. L’artista si è legata sentimentalmente al coniuge Michele Panzarino, che lavora come fisioterapista, nel 2014. Poi nel 2016 c’è stato il matrimonio e due anni dopo è nata la loro figlia Elena Francesca.

La scintilla tra Annalisa Minetti e il forse ex marito c’era stata, nel momento in cui lei si era recata da lui in seguito ad un infortunio al tendine d’Achille. Ma ora l’amore sarebbe finito e avrebbero optato per la separazione, sebbene non si conoscano ancora le motivazioni della fine del matrimonio.