Pessima notizia per la storica coppia, che si è fatta tanto amare in un programma televisivo di successo targato Mediaset. Dopo più di 8 anni di relazione si sono lasciati e orami la decisione presa appare definitiva. Lei ha deciso di rilasciare un’intervista, nella quale ha confermato l’ormai avvenuta rottura.

La coppia del programma si era presa un momento di riflessione, invece ora si sarebbero lasciati una volta per tutte. A Lollomagazine.it la ragazza ha rivelato: “Non ci siamo ancora parlati seriamente su come gestire questa cosa, se renderla pubblica o meno, ma credo che ormai tutti abbiano capito. Avevamo deciso di prenderci una pausa, poi ci siamo rivisti ma il giorno dopo abbiamo litigato“.

La coppia di Temptation Island si è lasciata dopo più di 8 anni insieme

A mollarsi sono stati due ex protagonisti di Temptation Island, ovvero Siria Pingo e Matteo Vitali, che non sono riusciti ad arrivare al nono anno di fidanzamento. La giovane ha aggiunto: “Da allora non ci siamo più sentiti. Lui ha provato a scrivermi, ma io non me la sono sentita di rispondere. Per adesso credo sia meglio così, lasciarci questo spazio. Non ci siamo lasciati con rancore, ma le stesse cose che non mi stavano bene continuavano a pesarmi”.

Siria ha comunque spiegato le ragioni della separazione e ha ammesso di non stare bene emotivamente: “La crisi è nata per le stesse cose che non mi stavano bene, continuavano a pesarmi. Matteo diceva che ero troppo concentrata sul mio lavoro. Sto davvero male, quasi 9 anni non si cancellano facilmente ed è come se mi mancasse il terreno sotto i piedi. Abbiamo due modi diversi di affrontare tutto questo”.

Un addio che ha rattristato il pubblico di Canale 5, che sognava di vedere Siria e Matteo insieme per ancora tantissimi anni.