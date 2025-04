Finito il sogno dei fan. La coppia di Amici si è infatti definitivamente lasciata, infatti non siamo nel campo delle indiscrezioni o comunque di notizie non confermate. L’annuncio ufficiale è arrivata da lei, che ha rotto il silenzio sui social dando un durissimo colpo a tutti coloro che li avevano ammirati.

Purtroppo la coppia di Amici si è lasciata, ma a quanto pare non ci sarebbero stati gravi problemi. E anche i rapporti attuali non sarebbero caratterizzati da astio o da situazioni pesanti. Ma l’amore probabilmente era terminato e quindi hanno preferito separarsi per sempre.

La coppia di Amici si è lasciata: “Prese strade diverse”

A dirsi addio come coppia sono stati Mew e Matthew, infatti la cantante ha scritto su Instagram: “Io e Matthew non stiamo più insieme da un po’, le nostre vite hanno preso strade completamente diverse e quando ami qualcuno devi anche essere capace di lasciarlo andare. Grazie del supporto che ci avete sempre dato. A presto, Mew”.

Mew e Matthew si erano conosciuti proprio nel talent show di Maria De Filippi della passata edizione. Prima del serale lei aveva deciso di lasciare il programma per motivi personali e lui l’aveva seguita. La relazione sembrava procedere a gonfie vele, infatti lei durante un’ospitata a Verissimo aveva confermato che avevano iniziato la convivenza.

Ora la rottura totale tra Mew e Matthew, che ha rattristato moltissimo i numerosi fan che erano felicissimi del loro amore. Ma la storia non ha avuto un lieto fine.