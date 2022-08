Noemi in costume. La cantante in forma smagliante pubblica la foto sui social ed è boom di like e commenti. Sono ormai due anni che l’artista lanciata da X-Factor ha ritrovato la sua forma fisica e spesso, sui social, si concede qualche scatto in cui mostra orgogliosa il risultato della dieta e degli esercizi che le hanno permesso di dimagrire. Un percorso lungo, anche psicologico, raccontato recentemente sulle pagine di Oggi.

“Non sono dimagrita, sono tornata magra, come ero stata sempre. – ha raccontato la cantante – Nel mezzo ero ingrassata a causa di uno stress che non sapevo gestire. Noi musicisti facciamo un lavoro bellissimo, ma è un ambiente in cui ogni singolo è un’ordalia, o vivi o muori. E io con quei chili volevo mettere un’armatura tra me e la possibilità di fallire”.





Noemi in costume. La cantante in forma smagliante: la foto

“Ho cambiato equilibri, messo me al centro della mia vita. È stato faticoso, a tratti doloroso, anche per le persone che amo. Ma hanno compreso quello che mi stava accadendo e lo hanno rispettato, anzi incoraggiato”, ha raccontato Noemi, spigando che oltre alla classica dieta ha dovuto fare un altro tipo di percorso. Oggi si sente bene, è tornata in quel corpo che sente il suo e si diverte a pubblicare foto in cui mostra il risultato. Noemi si mostra in costume e conquista tutti.

E ogni foto sono boom di like e commenti. Oltre a essere una bravissima cantante, in tanti la apprezzano per la sua eleganza e il suo stile di altri tempi. “Ferragosto, vi devo beccare ad ogni costo! Pit stop veloce e si ricomincia!”, ha scritto Noemi nella foto in costume. Nel post, la cantante posa con un costume da bagno intero e mostra alcuni dettagli. “Stupenda Noemi”, “Red queen”, “Che sventola”, “Sei bellissima”, scrivono alcuni fan.

Noemi in costume, boom di like e commenti. È un periodo d’oro per Noemi, oltre alla forma fisica ritrovata e di cui va molto fiera perché è frutto anche di un percorso più profondo che le ha permesso di vedere la vita in un’altra prospettiva, la cantante sta riscuotendo grande successo con il singolo “Hula-Hoop”, che arriva a un anno da “Makumba”, il duetto con Carl Brave con cui hanno accompagnato l’estate 2021.

