Noemi è la nota cantante italiana reduce dalla bella esperienza al Festival di Sanremo. 40 anni appena compiuti, Noemi (all’anagrafe Veronica Scopelliti) è felicemente sposata con Gabriele Greco, 37 anni, polistrumentista, bassista e insegnante di musica. E dire che le cose all’inizio non sono andate per il verso giusto: la cantante non nutriva una grandissima simpatia per il bassista che è arrivato all’improvviso nella sua band per rimpiazzare uno dei componenti. Tuttavia dopo quella ritrosia iniziale i due hanno iniziato a frequentarsi e conoscersi e da quel momento non si sono staccati più gli occhi di dosso.

Si sono sposati il 20 luglio 2018 nella basilica di San Lorenzo In Lucina a Roma. Poi la coppia ha lasciato Roma e si è trasferita a Londra come ha raccontato la cantante: “ci siamo trasferiti a Londra e abbiamo passato tre anni all’insegna di una vita diversa, poi siamo andati subito a convivere. Abbiamo fatto scelte importanti”. Dopo il capitolo londinese Noemi parlando del marito ha raccontato: “anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo”.





Il marito di Noemi, Gabriele Greco, è un musicista completo. La musica è sempre stata la sua più grande passione. A soli 16 anni, infatti, comincia a studiare pianoforte, basso elettrico e contrabbasso. Tante le esperienze che ha collezionato come quando ha suonato nella band “Mambo 24”, anche se la sua carriera musicale ha preso una svolta quando è stato chiamato a sostituire il bassista di Noemi, la cantante di “Briciole”. Diverse le collaborazioni durante la sua carriera di bassista: da Gianluigi Clemente Trio al Karri Luhtala Trio.

Noemi nel 2008 si è presentata alla seconda edizione di X Factor e si afferma come cantante raggiungendo in poco tempo una fama notevole che l’accompagna ancora oggi nonostante la mancata vittoria al talent. Tra i tanti artisti di grido con cui ha collaborato nel corso della sua carriera, c’è perfino Vasco Rossi che ha firmato per lei un brano diventato colonna sonora del film Femmine contro maschi.

In tv è stata anche giudice per ben 3 stagioni di The Voice of Italy e Sanremo Young e le sue partecipazioni al Festival di Sanremo hanno sempre lasciato il segno. Di recente si è mostrata sui social con una foto da bambina: capelli biondi, occhi chiari e uno sguardo vispo, Noemi fa centro anche con la foto da piccola e il suo post sui social raccoglie migliaia di like.

