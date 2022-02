Davvero incredibile ciò che è successo nelle scorse ore e che ha visto come vittima la cantante Noemi, costretta a fare i conti con un attacco davvero choc nei suoi confronti. E ovviamente ha saputo tutto anche lei e ha voluto dire la sua sui social network, dove è stata interpellata da alcuni follower. E anche sul web sono tutti rimasti sorpresi dalla gravità di una frase del vip, che ha lasciato tutti di stucco. E chissà se non possano essere presi provvedimenti molto duri e drastici contro di lui.

Di Noemi si era parlato molto a Sanremo 2022 non solo per la sua canzone, ma anche per il look scelto. Il vestiario si era riempito anche di un significato importante perché la cantante con l’abito che mostra pancia e ombelico ha voluto omaggiare un’icona della scena musicale degli anni ’80, Anna Oxa. Grande firma di Alberta Ferretti per l’abito, che con qualche piccola modifica ha reso omaggio all’artista che nel lontano 1986 mise in mostra l’ombelico, durante la prima serata del Festival destando qualche scandalo.

L’attacco senza precedenti contro Noemi è avvenuto dalla ‘Casa’ del ‘GF Vip’ e ad essere stato protagonista di una frase choc è stato un concorrente, il quale ha detto: “Dopo quelle canzoni di Sanremo volevo spararmi una fucilata nei cogl*** oggi. Mamma mia, svegliato. Chi era la prima canzone”. E prontamente è arrivata la risposta di Jessica Selassié: “Era Noemi”. E lui ha aggiunto, generando sconcerto: “Le devono tagliare le corde vocali”. E la coinquilina: “Ma non puoi dire certe cose”. Utenti imbufaliti.





Ad aver usato quelle parole gravi nei riguardi di Noemi è stato Barù. E quando la cantante l’ha saputo ha reagito così: “Non si può piacere a tutti, però perché tutta questa violenza?”. E ha taggato il ‘Grande Fratello Vip’. Anche il popolo del web non è stato da meno e ha iniziato ad attaccare duramente il concorrente del reality show di Canale 5. Non sappiamo se Alfonso Signorini vorrà dire qualcosa a tal proposito o se preferirà non creare ulteriori polemiche. Vediamo comunque cosa hanno scritto gli internauti.

Barù: "Dopo le canzoni di Sanremo mi volevo sparà una fucilata nei c0glioni oggi.. di chi era la prima canzone?"

Jessica: "Noemi"

Barù: "Gli devono tagliare le corde vocali!"#gfvip@noemiofficial #Noemi pic.twitter.com/s5410iBeze February 7, 2022

Questi dunque alcuni dei messaggi scritti contro Barù: “C’è sempre qualcuno che definisce questi esseri spregevoli affascinanti. Dal primo giorno per me un grande no”, “Ma non sei nemmeno degno di pronunciare il suo nome”, “A me l’ironia di questo tipo non fa proprio ridere”. Il rischio è che questo suo scivolone possa creare problemi per la prosecuzione della sua avventura al ‘GF Vip’.