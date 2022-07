“Guardate cosa fa”. Noemi Bocchi, foto e video della nuova fiamma di Totti. Poi la scoperta assurda

Noemi Bocchi, è giallo sui video delle vacanze. Dopo la pubblicazione di alcune story da parte di Ilary Blasi sul soggiorno a Sabaudia ecco arrivare la ‘risposta’ della nuova fidanzata di Francesco Totti. La separazione tra la conduttrice e l’ex giocatore della Roma è il gossip del momento e ormai ogni giorno escono indiscrezioni e voci sull’argomento. Recentemente abbiamo visto come Ilary, rientrata dalla vacanza in Tanzania coi figli, sia tornata nella sua Sabaudia.

Gli scatti e i video mostrano un’Ilary Blasi al top, bikini succinto e forme esplosive. Sono ormai finiti i tempi in cui su quella spiaggia la showgirl si presentava con il suo Pupone. Oggi Ilary è sola e si gode il relax da single. Dopo quelle foto e quel video sul Corriere della Sera troviamo scritto: “Dopo Ilary Blasi, anche Noemi Bocchi pubblica su Instagram i video delle vacanze”. Ma è davvero così? A quanto pare la realtà non è quella che sembra…





I video delle vacanze sono su profili fake

In verità a pubblicare i due video non è stata Noemi Bocchi. I contenuti sono infatti apparsi su uno dei falsi profili creati appositamente per sfruttare il nome della nuova fiamma di Francesco Totti che in questo periodo è sotto la luce dei riflettori mediatici. Sono infatti davvero tanti gli account fake col nome della nuova compagna di Totti. Mentre il vero profilo di Noemi Bocchi è privato e conta appena 3000 followers.

Per la cronaca nel primo video si vede una donna che fa un giro in bicicletta. In questo caso il contenuto è stato creato non da Noemi Bocchi, ma da una travel storyteller, Gaia Consalvo, che si trova a Limone sul Garda. Nel secondo caso, invece, vediamo una barca che veleggia nel mare aperto. Questo video è stato pubblicato inizialmente dal profilo Sailingadhara e poi attribuito a Noemi Bocchi.

La verità è che Noemi Bocchi non ha pubblicato nessuno dei due video a lei attribuiti. Tra l’altro è nota la riservatezza della 34enne romana. Anzi, proprio la storia con Francesco Totti le ha portato anche dei problemi visto che è stata costretta a togliere il nome dal citofono per gli insulti e le chiamate indesiderate ricevute. Inoltre il suo vero profilo, noemib_8, è privato, dunque vi possono accedere solo persone approvate dalla stessa Noemi. La storia si ripete, qualche giorno fa era stato attribuito a Noemi il bacio a Totti diffuso in rete che in realtà vedeva Ilary protagonista.

