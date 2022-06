“Sta con quella di Temptation Island”. Nicolò Zaniolo, che gossip: c’è lei dopo Chiara Nasti

Nicolò Zaniolo e Antonella Fiordelisi stanno insieme. Questo è il leitmotiv di giornata. Il numero 22 della Roma, fresco vincitore della Conference League, è il giocatore più conteso in questa sessione di mercato estiva. Rinnovo con i giallorossi in standby in attesa della chiamata dal Milan o dalla Juventus. Nel frattempo però si sta gustando le sue meritatissime vacanze riscoprendo l’amore.

Nicolò Zaniolo e Antonella Fioredelisi stanno insieme? La ricostruzione

Nicolò Zaniolo e Antonella Fiordelisi sono i protagonisti del rumors che si sarebbe diffuso in queste ore. A quanto pare il fenomeno della Roma, la cui ultima relazione ufficiale è stata con Chiara Nasti, sembra essersi lasciato catturare dalla bellezza e sensualità dell’ex tentatrice di Temptation Island ed ex di Francesco Chiofalo.

Very Inutil People ha fatto notare come Nicolò Zaniolo e Antonella Fiordelisi si starebbero seguendo da poco su Instagram. Il sito Blogtivvu, invece, rivela la notizia secondo cui l’influencer ed ex tentatrice entrerà nella casa del GF Vip 7 da single. Suggestione nata dopo il no di Carlo Conti per Tale e Quale Show: “La Fiordelisi è stata scartata da Carlo Conti ma per lei potrebbero aprirsi le porte della ‘Casa’ del Gfvip. In queste ore si parla anche di una rottura con il fidanzato Gianluca”.

