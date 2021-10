Si torna a parlare della vita sentimentale di Nicolò Zaniolo, il calciatore della Roma, da sempre immortalato nelle riviste patinate. Come ricorderete, lo scorso dicembre Sara Scaperrotta ha rivelato di essere incinta di lui (ora ha già partorito) ma i due si sono lasciati poco dopo. Poi il giallo quando, poche settimane dopo, lui stesso aveva parlato di una frequentazione con Madalina Ghenea, ma lei aveva smentito tutto e tirato in ballo il suo manager. Ma non è finita qui, perché circa un mese dopo Zaniolo e Chiara Nasti hanno ufficializzato il loro amore con un bel tatuaggio di coppia.

Coppia che è durata quanto un gatto in tangenziale, visto che a meno di tre mesi dal tattoo i due hanno chiuso. Insomma, parte alla grande Nicolò Zaniolo, ma sembra perdersi per strada poco dopo. Tuttavia non è ancora finita: tra le sue ex, ci sarebbe stata anche Sophie Codegoni, ma lei stessa ha smentito tempo dopo parlando di “amicizia”. Tempo fa disse: “Cosa c’è stato? Niente, Zaniolo è un amico e Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene: siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme”.

Poi però la svolta: il calciatore starebbe frequentando un’altra ragazza, anche lei nota ai più. Si tratta dell’influencer Vittoria Deganello, volto di Uomini e Donne nonché scelta del tronista Mattia Marciano. “Dopo la partita di domenica scorsa contro il Napoli, Nicolò Zaniolo ha passato la serata nella discoteca romana Toy Room.





Una nostra fonte ci ha rivelato di aver avvistato Nicolò Zaniolo in atteggiamenti intimi con l’influencer 26enne veronese Vittoria Deganello, nota per aver partecipato al dating show Uomini e Donne nel 2018, da dove uscì con il tronista Mattia Marciano. Archiviata questa relazione, sui social giravano indiscrezioni, prontamente smentite, di una sua possibile frequentazione con Giordano Mazzocchi.

Nicolò Zaniolo e la Deganello si sarebbero baciati durante la serata, anche se per il momento non si potrebbe ancora parlare di una relazione. Sempre la nostra fonte ha infatti affermato di aver visto il calciatore molto vicino anche ad altre ragazze”. Insomma, si tratta dell’ennesimo bomber (ma non del calcio).