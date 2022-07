“Vi presento Ali”. Nicolas Vaporidis finalmente allo scoperto, primo scatto insieme con la fidanzata

Nicola Vaporidis presenta la fidanzata Ali Rinaldo. È la prima volta che la fidanzata del vincitore dell’Isola dei Famosi si mostra. Di Ali l’attore aveva finora solo parlato descrivendola come una ragazza bionda. E non solo: “Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere”, aveva spiegato proprio durante una diretta del reality dal quale sta tornando alla realtà senza rinunciare a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.



Recentemente infatti ha avuto parole forti per alcuni ex compagni di avventura. “Nessuna affinità con Lory Del Santo: ho discusso tanto con lei. Non ho capito né condiviso il suo pensiero”, raccontava al Corriere della Sera. “Anche con Jeremias Rodriguez, Clemente Russo e la moglie Laura non c’è stata nessuna affinità. Abbiamo valori opposti. Avevo una certa reticenza nei confronti dei reality, avevo paura, pensavo di non essere all’altezza”.





Nicola Vaporidis, con la fidanzata Ali Rinaldo è amore vero



E ancora: “Poi dopo un po’ ho pensato che era un’occasione unica. Perché il reality non è solo una vetrina, è un’esperienza umana molto forte”. Invece ha molto legato con Edoardo Tavassi che, da parte sua, sembra avere ancora un feeling particolare anche con Mercedesz Henger. “Io e Mercedesz abbiamo battibeccato perché sono molto diffidente, avevo dei dubbi. Lei è popolare, bella, non le manca niente”. (Leggi anche Nicolas Vaporidis, chi è la fidanzata del vincitore dell’Isola).



“Io Mercedesz la sento, l’ho vista, ci siamo visti in un locale dove c’era un sacco di gente e abbiamo chiacchierato. Lei è di Milano, io di Roma, questa cosa della distanza a me non convince. Può succedere di tutto in futuro, però se fosse di Roma la vedrei molto più spesso. Mi piacerebbe conoscerla meglio” E chi lo sa che non si organizzi presto un’uscita a quattro proprio con Nicolas”.



“Tornando alla situazione del vincitore dell’Isola, si è mostrato con la fidanzata Ali in uno scatto con un cielo azzurro a fare da sfondo, una birra tenuta tra le mani e un tatuaggio. Di Ali sappiamo poco. Solo che Galeotta fu Londra dove l’attore gestisce un ristorante italiano, una trattoria pizzeria romana che ha deciso di chiamare Trastevere.

