Matrimonio per Neva Leoni. L’attrice de Il Paradiso delle signore ha annunciato ufficialmente i fiori d’arancio attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. Un momento dunque bellissimo per lei, che potrà coronare uno dei sogni più belli. La notizia ha immediatamente scaldato il pubblico, che ha reagito con numerosi commenti sotto il suo post social. La sua vita sta cambiando dunque totalmente e ha già realizzato una cosa molto significativa, che precede le nozze. De Il Paradiso delle signore si era parlato del cast per l’arrivo di Fabio Fulco alcuni mesi fa.

L’annuncio del matrimonio di Neva Leoni de Il Paradiso delle signore è diventata una delle news principali e siamo certi che tutto il cast le renderà omaggio quando si materializzerà il lieto evento. Il suo cuore batte per il suo futuro marito da alcuni anni e ora entrambi hanno preso l’importante decisione di legarsi per sempre. Lei è nota dunque soprattutto per questa soap opera, dove interpreta il personaggio di Tina Amato. Andiamo a vedere insieme che tipo di dettagli ha svelato ai suoi utenti.





Neva Leoni de Il Paradiso delle signore, matrimonio in arrivo

L’attrice Neva Leoni de Il Paradiso delle signore ha annunciato il suo matrimonio con diversi scatti pubblicati sul popolare social network Instagram. Insieme a lei diverse amiche, che hanno partecipato al suo addio al nubilato. Queste le sue parole: “E quindi a quanto pare mi sposo… Grazie alle mie amiche per il miglior addio al nubilato mai visto! Vi amo immensamente♥️ cerchiamo di vederci ogni tanto pure dopo eh!”. E ora non resta che far partire il conto alla rovescia in attesa delle nozze.

Non sono stati rivelati altri particolari legati al matrimonio di Neva Leoni e del futuro sposo Claudio Colica. Quest’ultimo le aveva chiesto di sposarlo nell’agosto di due anni fa e ora finalmente il momento tanto atteso sta per concretizzarsi. Questi alcuni dei commenti dei suoi ammiratori: “Sei la più bella e più dolce”, “Sììì, ti sposi, evviva. Amiche e sorelle stupende”, “Congratulazioni Neva, sei sempre brava, bellissima e divertente”, “Ma che bella notizia, quanto sei dolce”, “Sarai la sposa più bella”.

Neva Leoni, nata a Roma il 2 settembre del 1992, si è diplomata al liceo classico statale Dante Alighieri e poi ha frequentato una scuola di canto. Ha anche preso parte ad un corso all’Accademia Internazionale di Teatro Circo a Vapore. Ha esperienze anche nel mondo del cinema: si segnalano recitazioni in film come Non c’è campo e Miami Beach. Recita ne Il Paradiso delle Signore dal 2021, ma aveva già esordito nel 2018-2019.

“Lasciata a pochi giorni dalle nozze”. Annuncio ‘choc’ dell’ex UeD: un addio inatteso