Nel primo pomeriggio di venerdì 29 settembre Chiara Ferragni è rientra da Parigi a Milano per “un’emergenza”. Era impegnata nella capitale francese per la fashion week ed è tornata improvvisamente a casa documentando il viaggio di ritorno in aereo. Da quel momento sui social è stat pioggia di commenti sul motivo del frettoloso rientro in Italia. Ad accompagnarla l’amica del cuore Chiara Biasi, anche lei influencer.

Sulle sue Instagram story Chiara Ferragni ha pubblicato la foto della sua mano e di quella dell’amica Chiara e la didascalia: “Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza”, però scritto in inglese. Qualche ora dopo un altro scatto, questa volta nella casa di Milano, che immortala un abbraccio con i figli Leone e Vittoria.

Leggi anche: Mistero su Fedez: Chiara torna da Parigi “per emergenza”. Ansia sui social: “Operato d’urgenza?”





Fedez in ospedale, polemica su Chiara Ferragni

Sulla salute di Fedez sono trapelate diverse indiscrezioni. La prima del Corriere della Sera, che ha parlato di un ricovero ”in ospedale per essere sottoposto ad alcuni accertamenti”. Poi è stata l’influencer Deianira Marzano a pubblicare alcune chat con delle fonti che hanno parlato di ‘ulcere gastriche“. E ancora: “L’hanno operato d’urgenza per varie emorragie però tutto ok al momento”.

In queste ore, però, è scoppiata anche una polemica su Chiara Ferragni. Su Twitter sono tanti i messaggi degli utenti che criticano la decisione dell’influencer di pubblicare la foto che annunciava l’imminente rientro in Italia per un’emergenza. “Non vi preoccupa nemmeno un po’ il fatto che con il marito ricoverato d’urgenza abbia avuto testa e voglia di fare una storia?”.

Operano mio marito d’urgenza,devo tornare di corsa in Italia ad occuparmi di lui e dei miei due bambini ma prima facciamo un pochino di hype con la mia amichetta su Instagram

Se non vedete il grande problema un tutto ciò significa fate parte dello stesso quadro desolante #fedez pic.twitter.com/Rx4aLVDFzj — Elena 🌾 (@therealrachely2) September 29, 2023

Potete anche indignarvi perché i giornalisti devono rispettare la riservatezza ma questo foto è un invito alla riservatezza? Oppure devo pensare Chiara Ferragni sia una ragazzina innocente che non sappia cosa può scatenare una storia del genere?

Svegliatevi anime pure #Fedez pic.twitter.com/hDQU2bvEuq — Lucia Coluccia (@Colucia) September 29, 2023

“Operano mio marito d’urgenza, devo tornare di corsa in Italia ad occuparmi di lui e dei miei due bambini ma prima facciamo un pochino di hype con la mia amichetta su Instagram. Se non vedete il grande problema un tutto ciò significa fate parte dello stesso quadro desolante”; “Potete anche indignarvi perché i giornalisti devono rispettare la riservatezza ma questo foto è un invito alla riservatezza? Oppure devo pensare Chiara Ferragni sia una ragazzina innocente che non sappia cosa può scatenare una storia del genere? Svegliatevi anime pure”. E ancora: “muore il cane, post per monetizzare , nuovo cane (non sia mai da canile) , post per monetizzare, si depila la fi, post per monetizzare, il marito fa la frociata, puntata speciale su #AmazonPrime. la ME* TOTALE, la società che supporta i #ferragnez è feccia”.