“I più belli del mondo”. Stop alle chiacchiere, parlano le foto: tra il cantante è l’attrice è passione vera

Due stelle che si incontrano, stavolta è proprio il caso di dirlo. Sì perché dopo settimane di rumors voci ed avvistamenti ecco che la coppia esce allo scoperto. Un bacio pubblicato dal settimanale Chi per quella che è stata già definita la coppia più bella e bollente dello spettacolo. Lui cantante italiano di fama mondiale, lei attrice stella della Disney. Lui 24 anni, lei di tre anni più grande. Lui che colleziona con la sua band successi in tutto il mondo e lei che vanta un curriculum già di primordine tra cinema e tv.

>“Soldi, tanti soldi…”. Alfonso Signorni smonta Ilary Blasi, l’ultima rivelazione sulla storia finita male con Francesco Totti

Le voci di una frequentazione tra loro: “erano iniziate a circolare lo scorso settembre, quando la 27enne era stata vista al concerto al Madison Square Garden di New York. Poche settimane dopo i due erano stati visti in atteggiamenti intimi a una festa e all’inizio di novembre, la star di Liv e Maddie e Descendants e il 24enne erano stati visti uscire insieme dall’Espaco Unimed di San Paolo, in Brasile, dopo un concerto della band romana”.





Damiano David, la voce dei Maneskin fidanzato con Dove Cameron

Lui è Damian David, leader dei Maneskin. Lei Dove Cameron. “La nuova coppia è stata fotografata su una spiaggia di Sidney mentre si scambia un bacio che lascia poco spazio a fraintendimenti. “È nata una nuova storia d’amore”, titola il settimanale che ripercorre le tappe del legame tra i due, cominciato da qualche tempo ma già importante”.

Damiano è stato legato per anni a Giorgia Soleri. Cameron ha avuto una vita privata e sentimentale molto movimentata. Ha dichiarato di essere bisessuale, ma nel maggio 2021 ha affermato che ritiene che queer sia il modo più accurato per descrivere la sua sessualità. Si identifica anche come femminista Si è fidanzata con Ryan McCartan, suo collega sul set di Liv e Maddie, nell’agosto 2013. La coppia ha annunciato il loro fidanzamento ufficiale il 14 aprile 2016.

Nell’ottobre 2016 la coppia ha rotto il fidanzamento. Da dicembre 2016 a ottobre 2020 ha avuto una relazione con Thomas Doherty, incontrato sul set di Descendants 2. È stata molto amica dell’attore Cameron Boyce, conosciuto sul set di Descendants e deceduto nel luglio 2019, difatti al seguito della sua morte ha ammesso di aver dovuto appoggiarsi ad una terapia dovuta al lutto, e ha pubblicato un commovente video sui social dove diceva addio all’amico.