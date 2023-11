Belen, tutti notano quel triste particolare sulla mano. La showgirl, dopo un periodo terribile passato passato con Stefano De Martino, è di nuovo felice. A confermarlo è la stessa che nelle ultime ore non si è tirata indietro ad alcune domande “scomode” dei suoi fan. Com’è noto infatti, la bella argentina è in vacanza con il suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni e i figli. Sono tutti in montagna per trascorrere qualche giorno lontano dalla mondanità e dallo stress del lavoro (e del gossip).

Ma postando sempre molto spesso, alla fine un utente ha chiesto a Belen: “Sei incinta?”. Il bello è che la conduttrice tv avrebbe potuto tranquillamente non rispondere e invece ha deciso di farlo. “Non sono incinta, sono solo serena”, ha quindi scritto a corredo della domanda, l’ex conduttrice de Le Iene e Tu si que vales. Come sappiamo, la quasi 40enne è mamma di Santiago, avuto con Stefano De Martino e di Luna Marì, nata dall’amore con Antonino Spinalbese.





Belen, tutti notano quel triste particolare sulla mano

Ora però, che al suo fianco c’è Elio Lorenzoni, spunta l’ennesimo particolare che insospettisce i fan. Come sappiamo fin troppo bene, l’uomo le ha chiesto di sposarlo e lei avrebbe detto sì a gran voce. Belen Rodriguez aveva quindi postato subito quel lucente anello sui social. Ora però, fanno sapere tutti i follower, quel famoso anello non c’è più. Perché? Dov’è finito?

Significa qualcosa riguardo il futuro matrimonio con Elio? Nelle ultime stories che Belen ha condiviso infatti, quel prezioso non c’è più. Eppure le cose tra Belen e il suo fidanzato sembrerebbero andare alla grande. La showgirl tra le altre cose è stata anche presentata alla famiglia di Elio. Perché allora è sparito l’anello, si chiedono in tanti.

Che abbiano solo deciso di rallentare le cose? Molti hanno fatto notare appunto, che nell’ultima storia social, Belen mostra bene le mani e non indossa l’anello al dito. Impazzito il mondo dei social che adesso chiede con insistenza se le cose stiano andando per il verso giusto con Lorenzoni. Una domanda alla quale solo i diretti interessati potranno rispondere.

