Anna Pettinelli non è solo la coach di Amici 23, dove per la cronaca ha deciso di “proteggere” l’allievo Holy Francisco scatenando la dura reazione di Rudy Zerbi. La conduttrice radiofonica è anche tra gli ospiti fissi di Alberto Matano a La Vita in diretta, dove insieme ai colleghi e ai personaggi che di puntata in puntata si alternato intorno al tavolo dello studio di Rai1, si ritrova a commentare i fatti di cronaca, di attualità e non più importanti del giorno.

E nell’ultima puntata andata in onda, per esempio, Anna Pettinelli ha detto la sua sul docufilm Unica di Ilary Blasi uscito da pochi giorni su Netflix. Tra i vari argomenti trattati, vista anche la presenza di Francesco Paolantoni, anche la cucina e in particolare il famoso piatto a base di pasta e patate. La domanda è: si mette o no la provola? La ricetta tradizionale lo vuole senza, anche se c’è chi ce la aggiunge per dare più gusto.

Anna Pettinelli, a La Vita in diretta la confessione sul nuovo fidanzato

E proprio su questo punto ha preso la parola la prof di Amici che nel suo discorso ha fatto una rivelazione che riguarda la sua vita privata. Questa : “Il mio fidanzato, che è cuoco, la fa con la provola…”. Un intervento che ha fatto immediatamente spostare l’attenzione dei presenti.

E tutti dunque a chiedere di questa nuova relazione di Anna Pettinelli. Rossella Brescia ha dato un altro indizio e cioè che stanno insieme dalla scorsa estate. Ricordiamo che la prof di canto è stata a lungo fidanzata con Stefano Macchi, attore e doppiatore. più giovane di lei di 18 anni e oggi legato a Elisa D’Ospina. Insieme avevano anche partecipato a Temptation Island Vip ma nel 2021 è arrivata la rottura.

Proprio di recente a Verissimo la Pettinelli aveva raccontato che stava frequentando un uomo, ma non aveva dato altri dettagli e da Alberto Matano, interrogata dagli altri, ha fatto un po’ finta di non capire cosa ci fosse di così eclatante nella sua confessione. Il conduttore per primo ha cercato di avere qualche informazione in più su questo nuovo fidanzato che si chiama Giuseppe, ma lei non ha voluto esporsi ancora.