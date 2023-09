Greta Rossetti e Mirko Brunetti sono in crisi? Tanti dubbi sulla situazione sentimentale dei due che si sono conosciuti a Temptation Island. Lui era fidanzato con Perla, ma una volta nel programma ha deciso di lasciarla e iniziare una nuova relazione con la tentatrice Greta. Appena usciti dallo show ci sono state subito le presentazioni in famiglia, tanto che qualcuno li ha accusati di correre un po’ troppo. Ma loro non ne hanno voluto sentire e sono andati avanti per la propria strada.

Un mese fa, a fine agosto, Greta è finita al centro delle polemiche perché era andata a cena con un ex fidanzato. L’ex tentatrice è dovuta intervenire, suo malgrado, per spiegare come stavano le cose: “Di solito non mi giustifico perché sono problemi miei. Non porto rancore nei suoi confronti anche perché quella mia e sua non è stata una storia di cinque anni. Ci siamo frequentati a gennaio e febbraio e a marzo siamo rimasti amici“. Adesso, però, una foto di Greta ha nuovamente alimentato il fuoco delle polemiche.

Leggi anche: “L’hanno vista a cena con lui”. Greta di Temptation: pioggia di critiche sulla fidanzata di Mirko





La foto di Greta e tornano le polemiche: è crisi con Mirko?

Dopo le voci sulla presunta crisi Greta Rossetti aveva risposto: “Ormai mi hanno associato pure credo a… Non so chi. Non voglio dire cavolate. Secondo voi io ho problemi a dire che non sto con una persona? Se io non stessi con Mirko vi direi ‘Ragazzi, con Mirko è finita’. Ma che problemi avrei a dirvelo? Cosa vi porta? Ma che problemi avete? Vi rilassate un po’? Stiamo insieme? Sì, stiamo insieme. Se mai ci lasceremo sarò la prima a dirvelo. State tranquilli. Vi agitate, veramente. Tranquilli. Io non nascondo niente. Non ho peli sulla lingua, non mi spaventa niente”.

Tuttavia nelle ultime ore due fatti hanno riportato l’attenzione sulla coppia. Prima di tutto Mirko e l’ex Perla sono stati avvistati alla stessa sfilata durante la settimana della moda a Milano senza i rispettivi fidanzati. Nello stesso momento Greta ha pubblicato una foto con il suo cane e una didascalia che alimenta i dubbi: “Finalmente a nanna con l’unico amore della mia vita“.

Ancora una volta i fan le hanno chiesto spiegazioni e Greta ha risposto di non sapere nulla di Mirko e Perla alla sfilata di Milano. Inoltre ha aggiunto: “Non c’è problema se due ex si trovano nello stesso posto. Il problema che mi state sottolineando voi sono video che pensate siano fatti palesemente apposta per hype, includendo anche me in questo. Ma non ero presente, non sapevo nemmeno dell’esistenza di questi video”. Insomma, come stanno davvero le cose?

“Ho perso 45 kg”. Verissimo, la confessione choc di Gabriella di Temptation Island